Expectativa por visita del presidente electo a Cúcuta

Cúcuta

De buen recibo ha sido para los cucuteños y nortesantandereanos el anuncio del nuevo gobierno de iniciar su trabajo por Cúcuta y Norte de Santander.

Desde el sector oficial, sectores políticos y económicos han manifestado su complacencia por el mensaje enviado por el presidente electo Abelardo de La Espriella en su alocución la noche anterior.

El gobernador de Norte de Santander William Villamizar destaco la importancia de comenzar a trabajar por la región “saludamos al presidente Abelardo de La Espriella por esta iniciativa y estamos listos para articular una agenda de trabajo con las principales necesidades que tiene el departamento. Trabajar por la seguridad, el Catatumbo, la salud, la educación y por el desarrollo económico, siempre será una prioridad”.

El alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo expresó que “la ciudad recibe esta visita con gran honor y además con la disposición de empezar a trabajar por los temas que hoy los cucuteños reclaman atención. Seguridad, proyectos de infraestructura y recuperación de la crisis fronteriza son importantes”.

El senador por Cambio Radical Edgar Diaz dijo a Caracol Radio que “destacamos el proceso de empalme que ha liderado el nuevo gobierno. Es muy importante para nuestra región que el presidente desde ya trace una agenda de trabajo por el departamento que necesita un permanente acompañamiento y ser incluido dentro de los planes nacionales de inversión”.

Los gremios económicos en la frontera alistan un pronunciamiento para saludar la iniciativa del nuevo jefe de Estado de Colombia.