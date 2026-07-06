Empalme del nuevo gobierno comienza en Cúcuta

Cúcuta

En su segunda alocución presidencial en redes sociales el presidente electo anunció que por esta región comenzará su proceso de empalme-regiones.

Abelardo de La Espriella manifestó las razones por las que inicia su gira “lo voy hacer en la tierra motilona porque esa tierra motilona votó masivamente por el tigre”.

Indicó que llegará a esta ciudad para a través de ese consejo territorial revisar y reversar medidas en torno al manejo de tierras que ha venido adoptado el actual gobierno y que a su juicio han sido “perversas”.

Así mismo el futuro jefe de Estado indicó “la necesidad de recuperar la región del Catatumbo” y para ello delegó en su ministro del Interior Rodrigo Lara la misión de crear un paquete de ayudas que les permita a las comunidades de la zona norte del departamento salir del abandono y de la violencia en la que se encuentran.

La visita del presidente electo esta prevista para el próximo miércoles 8 de julio.