Delcy Rodríguez condecora a grupos de rescatistas mientras cifra de muertos sube a 2.954

Delcy Rodríguez condecora rescatistas que trabajaron en La Guaira buscando sobrevivientes a los terremotos. (Foto: Cancillería de Venezuela)

La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, condecoró y despidió a rescatistas de siete países, que se suman a los grupos de salvamento provenientes de casi una veintena de naciones que el viernes recibieron también la distinción Héroes de Venezuela por sus labores tras los recientes terremotos.

En un acto televisado, fueron reconocidos 143 rescatistas de Argentina, 22 de Barbados, 188 de Brasil, 87 de Francia, 46 de la India, 161 de Catar y 69 de Reino Unido, así como un total de 29 perros.

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“Esta es la solidaridad universal que debe inspirar a los pueblos del mundo”, dijo Rodríguez, quien les deseó un feliz retorno a sus respectivos países.

Para la líder chavista, aún “hay esperanzas de familiares de encontrar personas con vida”.

Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro hace seis meses por parte de Estados Unidos, condecoró a rescatistas de:

España.

Alemania.

Bolivia.

Chile.

Colombia.

Costa Rica.

Cuba.

El Salvador.

Eslovaquia.

Jordania.

Lituania.

México.

Panamá.

Portugal.

República Checa.

República Dominicana.

Turquía.

Vietnam.

“Su valentía, solidaridad y espíritu de servicio representan un ejemplo de hermandad entre las naciones. Su entrega quedará para siempre en la memoria y el corazón del pueblo venezolano”, expresó la jefa de Estado en una publicación en Telegram.

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Delcy Rodríguez condecora rescatistas que trabajaron en La Guaira buscando sobrevivientes a los terremotos. (Foto: Cancillería de Venezuela) Ampliar Delcy Rodríguez condecora rescatistas que trabajaron en La Guaira buscando sobrevivientes a los terremotos. (Foto: Cancillería de Venezuela) Cerrar

Según cifras de la ONU, el número de rescatistas internacionales llegó a 3.000 tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio, pero varios ya se han ido del país a medida que disminuye la probabilidad de encontrar personas con vida.

Según el balance oficial publicado este sábado, los terremotos dejaron al menos 2.954 muertos y 16.592 heridos, así como 16.309 personas sin vivienda.

Rodríguez agradeció el jueves la solidaridad de 72 jefes de Estado y de Gobierno y de la treintena de naciones que, dijo, enviaron brigadas médicas y de rescate a su país.