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Lazos de sangre: Presuntos asesinos de periodista son familiares de político investigado por él

Lo que les voy a contar parece una novela policíaca, pero es la realidad de la ciudad de Cúcuta.

La bella capital de Norte de Santander está dominada por poderosos mafiosos, especialmente por uno, que controla buena parte de la economía y casi toda la política en el departamento.

Los asesinos, a sueldo de ese capo invisible, se pasean por las calles imponiendo a sangre y fuego la ley del silencio.

Algunas de las bandas identificadas son “Los Porras”, también llamada “Familia P”, “los AK 47”, “Los Mexicanos” y “El Tren de Aragua”.

Hace un poco más de tres semanas, el sábado 6 de junio, acribillaron al periodista Cristian Herrera, delante de su esposa y de su hija que venían en el carro con él. Su otro hijo presenció el crimen desde la ventana.

En 72 horas fueron capturadas tres personas, como presuntos miembros del grupo sicarial.

Según los investigadores, dos de ellos habían seguido al reportero para conocer sus rutinas e identificar el lugar propicio para matarlo. El tercero es el hombre que jaló el gatillo, se llama Jhon Sebastián Duque Andrade y es conocido con el alias de Demonio.

El coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, dice que está pendiente la captura de un cuarto sospechoso:

“Estaría vinculada otra persona que también haría parte de la planeación y de la inteligencia para el asesinato de Cristian Herrera, que sería alias Cocoy”.

Alias Cocoy, quien sigue libre, se llama Jefferson Guillermo Andrade Beltrán y es primo hermano del presunto sicario Jhon Sebastián Duque Andrade, alias Demonio.

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Y aquí está lo más llamativo de esta historia: Demonio y Cocoy, los dos sospechosos del crimen del periodista, son primos del electo representante a la Cámara por Norte de Santander, Ariel Rodríguez Beltrán.

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Nadie tiene la culpa de que un primo sea sospechoso de un crimen, incluso dos primos; pero resulta que el asesinado periodista Cristian Herrera venía investigando al congresista electo Ariel Rodríguez Beltrán.

Así se lo comentó a colegas suyos y le dio RT al trino del abogado y veedor José Botello que hacía graves señalamientos contra el entonces candidato Ariel Rodríguez.

El periodista Cristian Herrera investigaba el posible vínculo entre el congresista electo Ariel Rodríguez Beltrán y el amo de Norte de Santander, el capo fantasma alias El Faraón, cuyo nombre completo nadie se atreve a pronunciar en Cúcuta: David Vivas.

Ni el congresista electo, Ariel Ramírez Beltrán, ni su abogado ,el doctor Maitus León, accedieron a responder mis preguntas sobre los lazos familiares entre el representante a la Cámara investigado por el periodista Cristian Herrera y los presuntos ejecutores del crimen Demonio y Cocoy.

La novela del árbol genealógico del congresista y los presuntos sicarios no termina ahí:

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La mamá del representante a la Cámara, Marlene Beltrán Gamboa, es hermana de la abuela de los supuestos pistoleros, María Georgina Beltrán Gamboa.

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Esta última, María Georgina, conocida como Maruja, estuvo casada con Edmundo Andrade Yáñez y digo estuvo porque a Edmundo, abuelo de los presuntos gatilleros, lo asesinaron hace unos pocos días.

Los que conocían a don Edmundo aseguran que era un hombre tranquilo cuya única afición, a sus 76 años, era jugar bingo.

Precisamente llegaba a su casa después de uno de esos juegos, el pasado martes 16 de junio, cuando un sicario le disparó desde una moto.

El nuevo homicidio sucedió 10 días después del asesinato del periodista Cristian Herrera. El abuelo de los sospechosos fue acribillado en el popular barrio Carora de Cúcuta, el mismo donde crecieron tanto los presuntos sicarios como su primo, el congresista electo Ariel Rodríguez Beltrán.

Bonus track

Nadie se explica qué hacía ayer el magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, en la Universidad Sergio Arboleda mientras se instalaban las comisiones de empalme del nuevo gobierno.

No estaba dando clase porque los estudiantes están en vacaciones desde el 22 de junio, hace más de una semana.

Pero allá lo vieron y lo grabaron, coincidiendo con los encargados de la transición con el gobierno actual.

La presencia del magistrado Camargo, conservador y cordobés, en ese lugar es llamativa porque la Corte a la que pertenece tendrá que revisar si se ajustan a la Constitución, los 90 decretos que el próximo presidente, Abelardo de la Espriella, planea promulgar desde el 7 de agosto.

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