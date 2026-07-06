Petro convoca movilización el 20 de julio para defender las reformas y anuncia su despedida pública

El presidente Gustavo Petro convocó a una movilización nacional para el próximo 20 de julio con el propósito de defender las reformas sociales impulsadas por su Gobierno y anunció que ese día realizará su despedida pública como jefe de Estado.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario señaló que la jornada se desarrollará en las plazas públicas del país, una vez concluyan los tradicionales desfiles de la Fuerza Pública por la conmemoración del Día de la Independencia.

“20 de julio, día de movilización general para gritar independencia y la permanencia de las reformas sociales”, escribió Petro, al asegurar que la convocatoria busca respaldar las iniciativas sociales promovidas durante su administración.

El jefe de Estado explicó que decidió no realizar su despedida el 6 o el 7 de agosto. “Los invito este 20 de julio a acompañar a la fuerza pública y después de su desfile a escuchar mi despedida como jefe de Estado de Colombia. No lo haremos el 6 ni el 7 de agosto, es fecha trágica. Lo haremos el 20 de julio en todas las plazas públicas de Colombia”, afirmó.

En su mensaje también hizo un llamado a respaldar las reformas sociales. “Vamos, antes que nada, por la defensa de las reformas sociales que el pueblo logró”, sostuvo.

Petro indicó que participará en actividades previstas en el sur y occidente de Bogotá, específicamente en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, desde donde invitó a los ciudadanos a participar en la jornada.

Le puede interesar: Tras rescates en Venezuela, Colombia lleva atención médica a damnificados con hospital de campaña

El jefe de Estado convocó a los asistentes a portar la bandera nacional durante las movilizaciones. “20 de julio, grito de independencia del pueblo libre por una Colombia libre y por las reformas sociales. Todas y todos con las banderas de Colombia limpias y alegres”, puntualizó.