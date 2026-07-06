Nuevas reglas para construir: así cambiarán las edificaciones con resolución de MinVivienda

Las nuevas edificaciones que se desarrollen en el país deberán avanzar hacia modelos más eficientes en el uso de recursos naturales. El Ministerio de Vivienda presentó una herramienta para facilitar la implementación de la Resolución 0194 de 2025, que consiste en actualizar los estándares de ahorro de agua y energía en los proyectos de construcción de Colombia.

La guía busca orientar a alcaldías, curadurías urbanas, constructores, diseñadores y empresas de servicios públicos para que las nuevas medidas puedan aplicarse de manera uniforme en los territorios.

La reglamentación actualiza la Resolución 0549 de 2015 e incorpora nuevos criterios para promover edificaciones sostenibles, incluyendo Viviendas de Interés Social (VIS) y Viviendas de Interés Prioritario (VIP) más eficientes y resilientes.

¿Qué cambia con esta resolución?

Uno de los principales cambios está relacionado con la actualización de los requisitos técnicos que deberán cumplir las nuevas construcciones para reducir el consumo de agua y energía.

Además, la resolución incorpora medidas para preparar las edificaciones frente a nuevos desafíos urbanos, entre ellos el avance de la transición energética y el crecimiento de la movilidad eléctrica, que demandará nuevas condiciones de infraestructura en las edificaciones, como la preparación para sistemas asociados a carga y consumo energético.

La norma también establece un Mecanismo de Seguimiento y Control que permitirá verificar la aplicación de las medidas de eficiencia y ahorro contempladas en la regulación.

Buscan facilitar la aplicación en municipios y ciudades

La ministra de Vivienda, Helga María Rivas, explicó que la nueva herramienta busca llevar la norma a la práctica y fortalecer las capacidades de quienes participan en el desarrollo de proyectos de construcción.

“Esta infografía convierte una norma técnica en una guía clara y útil para los territorios, facilitando su implementación y fortaleciendo la comprensión y las capacidades de quienes hacen posible una construcción más eficiente, resiliente y comprometida con el cuidado del agua, la energía y el ambiente”, afirmó.

La elaboración de la guía contó con acompañamiento técnico del World Resources Institute (WRI) Colombia, en el marco del Acelerador de Edificaciones Cero Emisiones y Resilientes (ZERB), iniciativa que impulsa construcciones con menor impacto ambiental, segpun indicaron al hacer pública las medidas mediante infografia.

Además, aseguraron que, se han desarrollado jornadas de formación con municipios y curadurías urbanas para fortalecer la aplicación de la normativa.

Desde WRI Colombia señalaron que, aunque el país ha avanzado en la creación de reglas para construcción sostenible, el reto está en lograr que las entidades territoriales puedan implementarlas correctamente.

Con estos cambios, Colombia busca que los nuevos proyectos de construcción y de cara al nuevo gobierno entrante incorporen desde su diseño medidas de eficiencia, reduzcan el consumo de recursos y respondan a las nuevas necesidades energéticas de las ciudades.