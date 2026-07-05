Contraloría confirma acompañamiento al empalme entre el Gobierno saliente y el entrante

La Contraloría General de la República confirmó que acompañará institucionalmente el proceso de empalme entre el Gobierno saliente y el entrante, tras responder la solicitud elevada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

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En una carta fechada el 5 de julio de 2026, la entidad manifestó la disposición de la entidad para participar en este ejercicio institucional, con el objetivo de fortalecer la transparencia, garantizar la continuidad de la gestión pública y proteger los recursos del Estado.

“Agradezco la invitación y celebro esta iniciativa, orientada a fortalecer la transparencia, la continuidad de la gestión pública y la adecuada protección de los recursos del Estado”, señala el documento.

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La comunicación precisa que la participación de la Contraloría se desarrollará con respeto por la autonomía e independencia del organismo de control y en el marco de las competencias que le otorgan la Constitución y la ley.

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Como enlace para coordinar el acompañamiento con las comisiones de empalme, el contralor designó a Alejandra Sánchez Lozada, secretaria privada del despacho del Contralor General y contralora delegada para el Sector Comercio.

Tras conocerse la respuesta, Restrepo destacó la decisión de la entidad y aseguró que representa “un paso más en la legitimidad de este empalme, de cara a la transparencia y claridad que merecen y necesitan los colombianos”.