Tras rescates en Venezuela, Colombia lleva atención médica a damnificados con hospital de campaña

Después de varios días de operaciones entre estructuras colapsadas, el equipo colombiano de búsqueda y rescate USAR COL-1 finalizó sus labores en Venezuela y regresará este domingo a Bogotá. Sin embargo, la ayuda del país continuará con una nueva etapa enfocada en la atención médica de las comunidades afectadas por el terremoto.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó el despliegue de un hospital de campaña que será instalado en Caracas, con capacidad para atender hasta 150 pacientes diarios durante los próximos dos meses y medio.

La misión busca reforzar los servicios de salud para los damnificados, especialmente en las zonas donde la emergencia generó mayores afectaciones y dificultades para acceder a atención médica.

Hospital de campaña tendrá médicos, medicamentos y diferentes servicios de salud

El almirante Ricardo Hurtado, subdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, explicó que la respuesta humanitaria de Colombia entra ahora en una segunda fase, luego de terminar las labores de búsqueda de sobrevivientes.

“Hoy inicia una nueva fase de la respuesta humanitaria de Colombia en Venezuela. Nuestros esfuerzos se concentrarán en fortalecer la atención en salud y la asistencia humanitaria para las comunidades afectadas”, señaló Hurtado.

El hospital estará a cargo de 35 profesionales del Grupo de Emergencias de Colombia, el único equipo médico de emergencias del país certificado por la Organización Panamericana de la Salud para realizar despliegues internacionales.

Desde este punto se brindarán servicios de urgencias, estabilización de pacientes, medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, ecografía, laboratorio clínico, acompañamiento psicológico, entrega de medicamentos y procesos de referencia de pacientes que requieran otro tipo de atención.

Además del personal médico, Colombia enviará insumos para fortalecer la operación. Entre estos se encuentran 12 camas hospitalarias para la dotación del hospital, más de 5.000 tapabocas entregados por particulares y otros elementos necesarios para la atención de la emergencia.

Además del personal médico, Colombia enviará insumos para fortalecer la operación. Entre estos se encuentran 12 camas hospitalarias para la dotación del hospital, más de 1.000 bolsas para manejo digno de cadáveres donadas por la Fiscalía General de la Nación y más de 5.000 tapabocas entregados por particulares.

De acuerdo con Diego Orlando Posso, presidente fundador del Hospital de Campaña San Rafael, este tipo de unidades permiten recuperar la atención médica en zonas afectadas por una emergencia de gran magnitud.

“Los EMT juegan un papel importante después de una catástrofe, de una emergencia de magnitud como la de Venezuela, porque son los que van a prestar servicio médico a la población que quedó sin referencia en el sistema de salud local”, explicó.

El hospital cuenta con personal especializado, medicamentos y equipos para responder a las necesidades de la población durante la emergencia.

“Contamos con todos los elementos básicos para poder atender a los pacientes y contamos con un equipo de especialistas médicos generales, médicos urgenciólogos, bacteriólogos, ginecólogos, pediatras, enfermeras jefes auxiliares y toda la parte de logística que sirve para que el hospital pueda funcionar”, indicó Posso.

Aunque este tipo de equipos cuentan inicialmente con autonomía para operar durante 15 días con medicamentos, insumos y personal, la misión colombiana busca permanecer cerca de dos meses en Venezuela.

“Si nos articulamos todos con el apoyo del Gobierno, de la UNGRD y otras instituciones que también han aportado, podemos llevar salud de excelencia a esas comunidades que tanto lo necesitan”, agregó.

Colombia mantiene apoyo humanitario a Venezuela

El despliegue del hospital hace parte de la continuidad de las acciones que Colombia activó tras el terremoto.

En una primera fase, el equipo USAR COL-1 apoyó las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes. Paralelamente, el Gobierno puso en marcha un puente aéreo humanitario que permitió el regreso de 92 colombianos y el envío de más de 12 toneladas de asistencia humanitaria.

Las autoridades colombianas señalaron que la respuesta continuará con capacidades médicas y apoyo especializado para atender a las familias afectadas por la emergencia en Venezuela.