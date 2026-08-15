Sismo de 7,4 en Colombia: ya van 269 réplicas tras el terremoto del 10 de agosto

Imágenes de Pereira, La carbonera, El Cairo y Cartago tras el terremoto de 7,4. Foto: @rico_nicolas_

La emergencia provocada por el sismo de magnitud 7,4 que ocurrió el pasado 10 de agosto continúa dejando consecuencias en diferentes regiones del país. De acuerdo con el reporte actualizado, 15 departamentos y 448 municipios han reportado afectaciones, que corresponden a más de 54.000 familias y 115.461 personas.

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El balance registra 294 personas fallecidas, 3.935 heridas y 320 desaparecidas. Además, los organismos de atención han logrado rescatar a 353 personas y 188 animales. En cuanto a las viviendas, 81.506 presentan daños y 14.493 quedaron destruidas, mientras que 66 edificios colapsaron.

La infraestructura también ha resultado seriamente afectada. El reporte señala daños en 241 centros de salud, 2.612 centros educativos y 3.621 centros comunitarios. También hay afectaciones en 298 vías, 59 acueductos, 44 puentes vehiculares, cinco puentes peatonales y cinco aeropuertos.

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Mientras continúan las labores de atención y recuperación, el Servicio Geológico reportó que desde el sismo principal se han registrado 269 réplicas, con corte a las 8:00 de la mañana del 15 de agosto. De ese total, 18 tuvieron magnitud superior a 3,0 y dos superaron 4,0. Las autoridades explican que el balance de víctimas y daños puede cambiar a medida que se verifican los reportes enviados desde los territorios.