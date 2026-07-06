¿Cuánto es lo máximo que se puede retirar en cajeros automáticos? Así está según el banco. Getty Images

Aunque en Colombia el sistema bancario cuenta con una amplia regulación y estandarización de las diferentes prácticas y servicios, algunos canales financieros tienen límites variados, dependiendo de cada banco.

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Tal es el caso de los retiros de cajeros automáticos, un campo en el que cada entidad define sus topes precisos, con ciertos matices que pasan por factores como el tipo de cuenta y producto, así como la tarjeta que usa el usuario, si es débito o crédito.

¿Cuánto es lo máximo que permiten retirar los cajeros automáticos en Colombia?

Los topes para retiros de cajeros automáticos en Colombia oscilan entre $1′800.000 y $8′000.000, dependiendo de las políticas de cada entidad.

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En algunos de los bancos más conocidos, los límites están definidos así:

Bancolombia: Se pueden retirar hasta $2′700.000 diarios, bien sea en una sola transacción o en varias.

Se pueden retirar hasta $2′700.000 diarios, bien sea en una sola transacción o en varias. BBVA Colombia: Hasta $4′200.000 si se retiran hasta $2′100.000 con retiro sin tarjeta en la App BBVA y hasta $2′100.000 con la tarjeta débito en cajeros automáticos.

Hasta $4′200.000 si se retiran hasta $2′100.000 con retiro sin tarjeta en la App BBVA y hasta $2′100.000 con la tarjeta débito en cajeros automáticos. Banco Caja Social: Se puede sacar un máximo diario de $1′900.000 en cajeros propios, Servibanca o de otros bancos.

Se puede sacar un máximo diario de $1′900.000 en cajeros propios, Servibanca o de otros bancos. Davivienda: Hasta $8′000.000 en diferentes transacciones.

Hasta $8′000.000 en diferentes transacciones. Banco de Bogotá: Permite retirar hasta $2′000.000 diarios.

¿De qué depende el límite de retiro de cada banco?

De acuerdo con Prosegur, los topes establecidos por cada banco varían por diferentes factores, que pueden incluso llegar a ser externos frente a la operación, como por ejemplo los límites que puedan tener algunas redes de cajeros.