Delcy Rodríguez asegura que 1.046 venezolanos que estaban presos han regresado a sus casas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que 1.046 personas que estaban detenidas, han regresado a sus hogares.

“1.046 connacionales que estaban privados de libertad han retornado a sus hogares en el marco de los acuerdos alcanzados entre venezolanos. Continuaremos avanzando con responsabilidad”, dijo Rodríguez en X sin dar más detalles.

Aunque no precisó el período, la cifra es exacta a la que dijo el viernes el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, cuando indicó que 1.046 venezolanos han sido excarcelados desde el 3 de enero, cuando fuerzas de su país capturaron a Nicolás Maduro en Caracas durante una operación militar.

Rubio añadió entonces que EE.UU. seguirá “monitoreando de cerca” el desarrollo de las conversaciones y el cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición), en un proceso que Washington considera clave para avanzar hacia la reconciliación y una nueva etapa política en Venezuela.

El viernes, un comunicado compartido en X por el Gobierno señaló que 131 excarcelaciones “fueron acordadas por los tribunales de la república, a petición del Ministerio Público”, luego de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta encargada, solicitara una evaluación de los casos.

Dirigentes y activistas, así como organizaciones de oposición y de derechos humanos, han exigido la libertad plena de todos los presos políticos, que son más de 390, según el último boletín publicado el viernes por la ONG Foro Penal.

El Gobierno niega que en el país haya presos políticos y asegura que estas personas fueron detenidas porque cometieron delitos, una afirmación rechazada por varias organizaciones y partidos opositores.