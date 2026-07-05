Jorge Emilio Rey revela acuerdos con Abelardo De la Espriella para proyectos en Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, sostuvo una reunión con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, por el proceso de empalme entre el Gobierno nacional y el entrante.

En la reunión, ambos revisaron las principales necesidades del departamento y definieron una hoja de ruta para avanzar en proyectos estratégicos de movilidad, seguridad, infraestructura y desarrollo rural.

Según explicó Rey en entrevista con Caracol Radio, el encuentro se desarrolló en un ambiente cordial y permitió presentar las prioridades de Cundinamarca de cara al inicio del nuevo mandato presidencial.

El gobernador destacó que el presidente electo mostró disposición para trabajar de manera coordinada con las regiones y mantener un diálogo permanente con los gobiernos departamentales.

¿Qué temas se discutieron?

Uno de los principales focos en la reunión fue la movilidad, considerada por la Gobernación como uno de los mayores retos del departamento. Cada día, miles de personas se desplazan entre Cundinamarca y Bogotá y enfrentan largos tiempos de viaje debido a la congestión vehicular, por lo que mejorar el transporte público regional continúa siendo una de las principales apuestas de la administración departamental.

En ese sentido, Rey afirmó que el presidente electo manifestó su respaldo para que continúen avanzando las grandes obras de infraestructura que actualmente se desarrollan en el departamento.

Entre ellas destacó el Regiotram de Occidente, el Regiotram del Norte, el proyecto del tren entre Bogotá y Zipaquirá y otras iniciativas que buscan ofrecer alternativas de transporte más rápidas y eficientes para los habitantes de la región.

Para el gobernador, garantizar la continuidad de estos proyectos será clave para reducir los problemas de movilidad que afectan diariamente a miles de ciudadanos y fortalecer la conexión entre Bogotá y los municipios vecinos.

“Lo que esperamos es que las cosas sigan avanzando, que sigan tomando fuerza y se consoliden. Nuestro compromiso seguirá siendo presentar proyectos técnicamente sólidos para que el Gobierno nacional pueda acompañarlos”, afirmó Rey durante la entrevista.

La seguridad como prioridad del nuevo Gobierno

De acuerdo con el gobernador, el presidente electo anunció que pondrá en marcha un plan estratégico con la Fuerza Pública para reforzar la seguridad en varias ciudades del país, incluyendo una atención especial para Soacha y los municipios cercanos a Bogotá.

Rey explicó que, aunque las autoridades han realizado importantes esfuerzos para combatir la delincuencia, Soacha continúa enfrentando desafíos relacionados con el orden público y la convivencia ciudadana, por lo que considera fundamental mantener una intervención permanente desde el Gobierno nacional.

El mandatario departamental aseguró que este respaldo permitirá fortalecer las estrategias de prevención del delito y mejorar la coordinación entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales.

“Me hizo especial claridad en que quisiera visitar más de un 50% de los municipios en este primer arranque de su mandato. Especialmente eso me produjo una buena sensación de que efectivamente quiere estar en terreno”, aseguró Rey sobre De la Espriella.

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La agenda incluiría proyectos relacionados con agua potable, saneamiento básico, mejoramiento de vías rurales, fortalecimiento del sector agropecuario y procesos de agroindustrialización para aumentar la competitividad del campo.

Para el gobernador, esta decisión representa una oportunidad para que las necesidades de los municipios sean conocidas directamente por el Gobierno nacional y puedan convertirse en proyectos concretos de inversión.

Un empalme que busca construir una agenda conjunta

Jorge Emilio Rey explicó que el encuentro fue organizado por el equipo del presidente electo como parte del proceso de empalme con las regiones.

Inicialmente, la reunión estaba prevista durante una gira que De la Espriella realizó por diferentes departamentos del país, pero finalmente ambas partes acordaron encontrarse en Barranquilla para sostener una conversación más amplia sobre las prioridades de Cundinamarca.

El mandatario calificó como positiva la iniciativa de realizar reuniones individuales con los gobernadores, ya que considera que permitirá construir una agenda basada en las necesidades particulares de cada departamento.

“Tenemos muchos temas de qué hablar. Es muy importante que el Gobierno nacional conozca cuáles son nuestras preocupaciones y que podamos trabajar conjuntamente para sacar adelante los proyectos que necesita la gente”, remató.