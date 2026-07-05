Defensoría rechazó hechos de violencia atribuibles a los 62 años del ELN

Incineraron cabezote de tractocamión en la vía Buenaventura; contenedor fue marcado con siglas del ELN

Justicia

La defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó los hechos de violencia que se presentaron en diferentes regiones del país, en el marco de los 62 años del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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Según confirmaron las autoridades, se registraron hostigamientos armados, instalación de banderas y marcas alusivas a este grupo armado ilegal, así como ataques con explosivos en los departamentos de Risaralda, Nariño, Casanare, Guainía, Chocó, Valle del Cauca, Arauca y Cauca.

“Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a los hechos de violencia, intimidación y afectación a la población civil en distintos territorios del país, atribuibles al ELN en el contexto de su aniversario número 62”, señaló mediante un comunicado.

Estos actos generaron temor e incertidumbre entre las comunidades.

La defensora del Pueblo reseñó los episodios de violencia:

En Risaralda, se registraron ataques contra la estación de Policía y el batallón en el casco urbano de San José del Palmar, así como hostigamientos en el corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, que dejaron afectaciones a la infraestructura policial y un uniformado herido levemente. También aparecieron banderas y elementos alusivos al ELN en Pereira y Dosquebradas.

En Chocó, la estación de Policía del municipio de Tadó fue hostigada mediante drones cargados con explosivos.

En López de Micay, Cauca, se reportó el desplazamiento masivo de aproximadamente 70 familias —más de 200 personas— de la comunidad de San Antonio de Gurunendy, situación que requiere atención humanitaria urgente y garantías inmediatas de protección.

Asimismo, se conoció la instalación de banderas en Guaitarilla, Nariño; marcas alusivas al ELN en Guainía, y la instalación de banderas en el municipio de Sácama, Casanare, donde las autoridades descartaron la presencia de artefactos explosivos tras la respectiva verificación.

En el Valle del Cauca, fue lanzada una granada contra las instalaciones del CAI de Alfonso López, en Cali, la cual, afortunadamente, no detonó. Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer la autoría de este hecho.

En los municipios de Saravena, Tame y Arauquita, Arauca, se han registrado homicidios selectivos en los últimos días, hechos que profundizan la grave situación humanitaria y de violencia que enfrenta este departamento.

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“Estas acciones constituyen infracciones al DIH, pues generan zozobra y ponen en riesgo a la población civil. Hacemos un llamado urgente a las autoridades nacionales y territoriales para fortalecer las medidas de prevención y protección, garantizar atención humanitaria inmediata a las comunidades afectadas y mantener presencia institucional integral en los territorios”, concluyó Marín.