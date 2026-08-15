Cuatro sismos sacudieron distintas regiones del mundo en menos de una semana

Cuatro sismos registrados en Colombia, el Océano Atlántico, España e Indonesia en la misma semana

En el transcurso del 10 al 15 de agosto del 2026 diferentes zonas regionales del mundo han registrado fuertes sismos, dejando miles de afectados y daños irreversibles en las edificaciones.

Colombia

El 10 de agosto Colombia fue sacudida por un terremoto de magnitud 7.4, que dejó hasta ahora 277 víctimas y graves daños en el departamento del Chocó y ciudades principales como Cali, Manizales y Pereira.

Varias empresas y organizaciones se han sumado para suministrar ayudas de emergencia para los afectados, y la ciudadanía también ha respondido al mensaje de solidaridad, ayudando con donaciones de sangre, voluntarios transportando los alimentos, ayudas económicas, o siendo rescatistas en las zonas afectadas.

La India envía 20 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia por el terremoto (Photo by Edwin Rodriguez Pipicano/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar La India envía 20 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia por el terremoto (Photo by Edwin Rodriguez Pipicano/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Cerrar

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Océano Atlántico

Por otro lado, dos días después del terremoto en Colombia, el 12 de agosto un sismo de magnitud 6,0 sacudió el Océano Atlántico, a 126 kilómetros de distancia de las Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur.

No se pudo determinar la profundidad del sismo, pero se presume que fue poco profundo, según el informe de la Encuesta de Estudios Geológicos de Estados Unidos (USGS). Asimismo la organización estimó que el riesgo de muertes y daños por este sismo es bajo, la probabilidad de que haya más de 10 muertes es inferior al 1%.

España

El 14 de agosto España registró un sismo de 5,2 en Andalucía provocando daños materiales y afectando también a otras cuatro regiones.

Según estimaciones del servicio geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto lo sintieron más de 8,7 millones de personas en los cuatro países cercanos:

España: 6,6 millones de personas.

millones de personas. Marruecos: 2 millones de personas.

millones de personas. Argelia: 78,100 personas.

personas. Gibraltar: 31,200 personas.

La poca profundidad del sismo hizo que se sintiera más fuerte cerca del epicentro en la provincia de Granada. Más de 2,300 informes se registraron a través de la Red Sísmica Nacional del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Terremoto de 5, 2 sacude el sur de España Ampliar Terremoto de 5, 2 sacude el sur de España Cerrar

Indonesia

Por su parte, Indonesia registró entre el 14 y 15 de agosto el terremoto más intenso, de magnitud 7,7 con daños graves en edificios y viviendas. Según los datos del USGS, el epicentro fue localizado a unos 62 kilómetros al noroeste de la localidad de Ende, en la isla de Flores, y a 162 kilómetros al este-noreste de Labuan Bajo.

Las autoridades registraron 47 muertos, decenas de ciudadanos heridos y advirtieron que el número de muertos aumentará en las próximas horas.

La agencia meteorológica (USGS) dijo que al sismo le siguieron al menos 235 réplicas, con la mayor de magnitud 6,2.

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Lo que debe hacer en caso de terremoto

Mientras esté temblando debe evitar estar cerca de las puertas, ventanas u objetos que puedan afectar la vida e integridad de las personas.

Sin importar el lugar en el que se encuentre: colegios, casas y empresas, se deben activar los planes de emergencia y buscar punto de encuentro:

Debe evacuar la edificación una vez que el sismo se detenga.

la edificación una vez que el sismo se detenga. Evite usar el ascensor para evacuar, es mejor desplazarse por las escaleras .

. En caso de fallas o daños estructurales, reporte a la Línea de Emergencia 123 .

a la . No olvide tener a la mano un kit de emergencia, incluyendo agua embotellada, alimentos no perecederos o enlatados, un botiquín de primeros auxilios, linterna, radio de pilas, copias de documentos personales y artículos de higiene básicos para al menos tres días.

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