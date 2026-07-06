“Con Trump todo es posible”: Miguel Scime, por polémica de suspender la sanción a Folarin Balogun

Miguel Scime, es exdirector de Formación Arbitral de la Asociación del Fútbol Argentino y exasesor de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, además es especialista en reglamentación y VAR, es una voz de referencia para consultada por 6AM W de Caracol Radio para analizar cómo las decisiones excepcionales de la FIFA pueden corregir presuntos errores arbitrales e impactar en la credibilidad y legitimidad de la tecnología en el fútbol.

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En el marco de la polémica que se ha generado por la decisión de la FIFA de suspender la sanción al estadounidense Folarin Balogun tras una conversación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Gianni Infantino.

La FIFA sorprendió al anunciar que el delantero estadounidense Folarin Balogun podrá disputar los octavos de final del Mundial frente a Bélgica, pese a haber sido expulsado con tarjeta roja directa en el partido anterior ante Bosnia y Herzegovina.

La decisión se conoció después que se revelara que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que revisara la sanción impuesta al atacante estadounidense.

Aunque la FIFA argumentó que actuó con base en el artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite suspender la ejecución de una sanción bajo un período de prueba, la medida ha generado cuestionamientos sobre la independencia del organismo y la posible influencia política en decisiones disciplinarias durante el torneo.

¿En qué consiste la sanción?

Balogun mantiene la tarjeta roja en su historial, pero la suspensión obligatoria de un partido quedó en suspenso durante un año. Si reincide en una falta similar dentro de ese período, deberá cumplir la sanción además de cualquier castigo adicional.

La decisión marca un precedente poco habitual en una Copa del Mundo y reabre el debate sobre la transparencia de los procesos disciplinarios de la FIFA y la relación entre el máximo organismo del fútbol y los líderes políticos.

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¿Le podría pasar algo a Gianni Infantino?

El exdirector dijo que a fondo no tiene conocimiento al respeto, pero, “después de haber estado en los tributos mundiales, Copa América, Copa Centenario, de distintos tipos de eventos a cargo, es la primera vez en la historia que conozco que se cambia una sanción disciplinaria ha pedido de alguna entidad gubernamental y sobre todo un equipo local que tiene intereses para poder llegar a la situación final, con Trump todo es posible”.

Sobre el VAR:

“El VAR nace verdaderamente para los errores claros y manifiestos. Este VAR difiere totalmente desde que se utilizó en Rusia, porque casi el 90% de la tecnología da los resultados sin tener que ver ningún tipo de intervención del árbitro o del ser humano, ahora lo que tenemos que decidir es ¿es justo?”.

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