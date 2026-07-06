“Es una mancha para el Mundial; no hace bien”: expresidente de Conmebol por caso Trump-FIFA-Balogun

La FIFA anunció este domingo la suspensión de la sanción por tarjeta roja del futbolista estadounidense Folarin Balogun, por lo que el delantero estará habilitado para jugar este lunes contra Bélgica en el duelo de octavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

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La decisión ha generado rechazo en diferentes entes y actores del mundo del fútbol, como la misma Selección de Bélgica y la UEFA, todavía más cuando la decisión de la FIFA estaría impulsada por, supuestamente, una llamada de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a su homólogo del máximo ente rector y dirigencial del balompié mundial, Gianni Infantino.

En ese sentido, por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, pasó Wilmar Valdez, expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y expresidente interino de la CONMEBOL, para referirse a la coyuntura y dar su opinión.

“Una mancha para la Copa del Mundo”

Valdez, dentro del diálogo y en su primera intervención, aseguró que si es realmente cierto la presunta injerencia de Trump en la suspensión de esa roja y la posterior reversión de la sanción a Balogun, a la FIFA “se le fue la mano porque, realmente, al fútbol no le hacen bien ese tipo de actitudes”.

“Es claro que, para mí por lo menos, es una mancha para este Mundial que, verdaderamente, viene siendo excelentemente organizado, con mucho público en las tribunas, con mucha euforia, pero que esto creo que es una mancha para la Copa del Mundo”, aseveró.

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La ‘no roja’ a Messi en el debut de Argentina

Así mismo, Valdez ejemplificó la molestia del mundo del fútbol con el ente rector cuestionando, entonces, por qué la FIFA no actuó de la misma forma cuando no se expulso a Messi por una falta que se consideró merecedora de tarjeta roja en su partido debut en este Mundial 2026.

“Ha sido muy discutido el tema de la no roja a Messi en el primer partido del Mundial, y la FIFA no revirtió esa situación, entonces ¿por qué hacerlo ahora? No entramos en las discusiones de si fue roja o no fue roja, eso es otro tema, pero verdaderamente ante dos situaciones similares, que creo que es lo que choca en el mundo, la FIFA ha actuado distinto", explicó.

“Hay una decisión política”

Finalmente, Valdez aseguró que en este caso “no hay duda de que hay una decisión política por lo menos, analizando la situación fríamente, claramente hay una decisión política en donde se cambia una reglamentación o la aplicación de una norma que sí existe”.

Y esto, para él, “es lo peligroso. Por lo tanto, este es un antecedente muy complicado para el futuro si es que la FIFA quiere que en el futbol reine la justicia“.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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