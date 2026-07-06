“Es peligroso para la independencia del deporte”: Mayne-Nicholls por caso de Folarin Balogun

Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la Federación de Fútbol de Chile y de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y quién trabajó en varios cargos de la FIFA, entre 1993 y 2012. Entre ellos, fue presidente de la Comisión de Inspección de la FIFA para los Mundiales de 2018 y 2022, habló en 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, sobre la polémica decisión de la FIFA de suspender la sanción al estadounidense Folarin Balogun tras una conversación entre Donald Trump y Gianni Infantino.

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La FIFA sorprendió al anunciar que el delantero estadounidense Folarin Balogun podrá disputar los octavos de final del Mundial frente a Bélgica, pese a haber sido expulsado con tarjeta roja directa en el partido anterior ante Bosnia y Herzegovina.

La decisión se conoció después de que CNN revelara que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló esta semana con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que revisara la sanción impuesta al atacante estadounidense.

Aunque la FIFA argumentó que actuó con base en el artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite suspender la ejecución de una sanción bajo un período de prueba, la medida ha generado cuestionamientos sobre la independencia del organismo y la posible influencia política en decisiones disciplinarias durante el torneo.

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Balogun mantiene la tarjeta roja en su historial, pero la suspensión obligatoria de un partido quedó en suspenso durante un año. Si reincide en una falta similar dentro de ese período, deberá cumplir la sanción además de cualquier castigo adicional.

La decisión marca un precedente poco habitual en una Copa del Mundo y reabre el debate sobre la transparencia de los procesos disciplinarios de la FIFA y la relación entre el máximo organismo del fútbol y los líderes políticos.

El expresidente indicó que: “Esta no es la primera vez que pasa este levantamiento de la sanción, pero sí es la primera vez que un presidente interviene, eso es peligroso para la independencia del mundo del deporte”.

¿Podría haber una modificación?

Mayne-Nicholls considera que es una decisión irrevocable ya que la FIFA buscó un artículo donde han buscado este mecanismo para que el jugador quede expulsado, pero no suspendido.

Indicó que bajo estos parámetros, lo que vendría es que la selección de Inglaterra pida exactamente lo mismo con uno de sus jugadores que fue sancionado.

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