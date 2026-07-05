Histórica decisión de FIFA: la razón por la que le retiraron la suspensión a Balogun en el Mundial

Folarin Balogun, figura de Estados Unidos en este Mundial, podrá disputar los octavos de final frente a Bélgica después de que la FIFA suspendiera este domingo su sanción por la tarjeta roja que recibió en la pasada ronda, en una decisión aplaudida por el presidente Donald Trump.

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“¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social poco después de que la FIFA anunciara la decisión de su Comisión Disciplinaria.

El periodista Ben Jacobs reveló que desde la Casa Blanca hubo contacto a la FIFA para pedir una revisión a la decisión, por lo que el comité independiente sacó sus conclusiones.

“La Casa Blanca contactó directamente a la FIFA para solicitar a Gianni Infantino que revisara la tarjeta roja de Folarin Balogun. La FIFA, al ser consultada, remitió a las conclusiones de su comité independiente. Fuentes de la FIFA insisten en que la influencia de la Casa Blanca no pudo afectar la decisión debido a las facultades que le confiere el Artículo 27 y a la independencia del comité disciplinario”, destacó en su cuenta de X (anterior Twitter).

Balogun, máximo goleador del equipo con tres tantos, fue expulsado el miércoles durante el triunfo de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina por 2-0, en el que marcó el gol que abrió el marcador. Balogun vio una tarjeta roja directa en el minuto 64 por pisar el tobillo derecho del defensor Tarik Muharemovic cuando ambos pugnaban por un balón.

Ese castigo, sin embargo, “queda en suspenso durante un período de prueba de un año” en aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, señaló el comunicado.

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“Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión será revocada y la sanción se aplicará sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción”, agregó el texto.

El único antecedente en un Mundial

La decisión de la FIFA con Balogun es histórica, pues solo una vez un Mundial se produjo una situación similar en la que se reversó una suspensión. La única vez había sido en el Mundial Chile 1962, cuando Garrincha se fue expulsado al minuto 83 de la semifinal ante el equipo local (expulsión verbal, ya que no había tarjetas).

En ese entonces, la Confederación Brasileña de Fútbol presionó a las autoridades a revertir el castigo. Incluso, el primer ministro de Brasil se comunicó con Stanley Rous, presidente de la FIFA en ese entonces, para motivar el acto.

Horas antes de disputarse la final del campeonato, la FIFA decidió quitar la suspensión por un llamado de atención, lo que le permitió a Garrincha ser titular contra Checoslovaquia (3-1).