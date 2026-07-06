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“Si Infantino revirtió la roja, debe entregar el cargo a la FIFA en estos días”: Jorge Luis Pinto

En entrevista con Julio Sánchez Cristo, Jorge Luis Pinto, reaccionó frente a la decisión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre la versión en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría intervenido para que se revisara una tarjeta roja.

Pinto calificó el hecho como “vergonzoso” y aseguró que, de comprobarse una intervención política en las decisiones disciplinarias del fútbol, el máximo dirigente de la FIFA debería dejar su cargo.

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Jorge Luis Pinto cuestionó la independencia de la FIFA

Pinto aseguró que inicialmente no podía creer que un mandatario llamara directamente al presidente de la FIFA para influir en una decisión arbitral.

“Yo todavía no llego a creer que Trump haya llamado a Infantino para que eliminaran la tarjeta roja.”

Sin embargo, tras conocer que el propio Trump aseguró públicamente haber realizado esa llamada, el técnico fue mucho más contundente.

“Vergonzoso. Si eso fue así, Infantino tiene que entregarle el puesto.”

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Pinto cree que la UEFA no va a permitir revetir la roja

El entrenador considera que una eventual intervención política atentaría contra la autonomía del fútbol mundial.

Según explicó, organismos como la UEFA difícilmente aceptarían que decisiones deportivas fueran modificadas por presión de un jefe de Estado.

“La UEFA se le va a meter y no va a aceptar cosas de esas.”

Por otro lado, el entrenador también cuestionó que existen otras decisiones que, en su opinión, siguen afectando la igualdad deportiva. Pues criticó que una selección dispute varios encuentros consecutivos en una misma sede durante un torneo internacional.

“Es vergonzoso que un equipo juegue cinco partidos seguidos en la misma cancha. Eso nunca había existido en la historial del mundial”

Escuche la entrevista completa AQUÍ: