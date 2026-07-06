En el deporte no puede haber injerencia política: Eduardo Iturralde por polémica Trump-FIFA-Balogun

Sigue álgida la discusión en el mundo del deporte luego de que la FIFA tomara la decisión de suspender la tarjeta roja que se aplicó al futbolista de Estados Unidos Folarin Balogun, tras una presunta llamada de Donald Trump. Cabe recordar que la selección de las ‘bandas y las estrellas’ jugará este 6 de julio los octavos de final contra Bélgica, quienes también criticaron la resolución del ente rector.

En 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, hablaron diferentes voces sobre el tema, una de ellas la de Eduardo Iturralde González, exárbitro de la Primera División Española de fútbol, quien se pronunció9 en contra de lo hecho por la FIFA.

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Iturralde explicó que Infantino, presidente de la FIFA, está blindado tras este caso, pero democráticamente, tras haber sido elegido mediante voto por las asociaciones.

Sin embargo, subrayó que lo que no se puede hacer es “ir contra la reglamentación. No puede haber en el mundo del deporte injerencias políticas, que es lo que ha habido en esta resolución”.

“Vamos a estar ante una de las mayores injusticias dentro del mundo del fútbol”

Iturralde, dentro de la conversación, aseveró que con este hecho “Vamos a estar ante una de las mayores injusticias dentro del mundo del fútbol”.

Lo anterior, además, porque según dijo, la decisión de la FIFA tomada está y no hay reversa. “No van a poder. Es una organización muy presidencialista”, apuntó.

La polémica del artículo 27

“La primera clave es que ellos apelan al artículo 27 del Código de Disciplina, donde dice que el estamento jurídico puede revocar una sanción total o parcialmente, y aquí está la gran trampa. Es que ese artículo no está para este tipo de acciones, ese artículo está para las acciones del público, que haya incidentes dentro del público y entonces se le sanciona seis meses con la condición, la dejas en stand-by esa sanción con la condición de que no vuelvan a reincidir en esos incidentes del público y si vuelven a reincidir, entonces le sancionas”, dijo.

Y agregó: “Pero el reglamento de la competición, el reglamento del FIFA 2026, en su artículo 10.5, te dice claramente: una vez te sacan tarjeta roja o dos amarillas, el partido siguiente lo pierdes automáticamente”.

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“Es que no hay por dónde cogerla, la resolución no hay por dónde cogerla”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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