Carlos Fernando Galán anuncia 5.000 nuevos subsidios para hogares en Bogotá tras Feria de Vivienda

La capital cerró este sábado la Feria de Vivienda de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP) más grande realizada hasta ahora en la ciudad.

Durante el balance del evento, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que 33.333 familias ya lograron acceder a una vivienda propia gracias al programa Mi Casa en Bogotá y anunció que en los próximos días se concretará la asignación de 5.000 subsidios adicionales.

Con esta nueva entrega, Bogotá alcanzará un total de 38.000 familias beneficiadas con apoyo para comprar vivienda durante la administración distrital.

Según explicó el mandatario, la feria permitió acercar en un mismo espacio la oferta de vivienda, las entidades financieras y los subsidios disponibles, facilitando el proceso para miles de hogares que buscan adquirir su primera casa.

¿Cómo fue la feria?

La Secretaría Distrital del Hábitat habilitó a más de 45.600 hogares para participar en esta edición de la feria.

Allí, las familias recibieron orientación personalizada y pudieron acceder a diferentes alternativas de financiación, además de conocer proyectos inmobiliarios que aplican para los subsidios distritales.

El evento reunió a 28 constructoras, 12 entidades financieras, cinco cajas de compensación familiar, entidades de análisis de riesgo y más de diez instituciones del Distrito, con el propósito de concentrar en un solo lugar todo el proceso necesario para avanzar en la compra de vivienda.

Con la compañía de la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco, se aseguró que uno de los principales componentes de la feria fue la disponibilidad de más de 5.000 cupos para los programas Oferta Preferente y Reactiva tu Compra, dirigidos exclusivamente a proyectos VIS y VIP en Bogotá.

Estos beneficios pueden complementarse con subsidios de las cajas de compensación y créditos hipotecarios, aumentando las posibilidades de que las familias logren el cierre financiero necesario para comprar vivienda.

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La estrategia también incluyó un componente pedagógico, en donde las personas que aún no cumplen los requisitos para acceder a un crédito pudieron participar en un curso de educación e inclusión financiera, diseñado para fortalecer sus conocimientos sobre ahorro, bancarización y financiación de vivienda.