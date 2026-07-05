Terremotos en Venezuela: así fue el rescate de Aarón Cantillo, atrapado 106 horas bajo escombros

Aarón Cantillo conversó con Caracol Radio sobre como fueron los momentos de espera en su rescate luego de pasar días sepultado entre escombros y oscuridad. (Foto: Caracol Radio / Cortesía)

Luego del doblete sísmico registrado en el norte de Venezuela el 24 de junio, equipos internacionales de búsqueda han trabajado día y noche para rescatar personas que sobrevivieron al derrumbe de casas y edificios.

Con el pasar de los días, las historias de los sobrevivientes han hecho eco de la esperanza de encontrar vida entre la devastación.

Una de las historias es la de Aarón Levi Cantillo, un joven de 21 años quien conversó con Caracol Radio sobre cómo fue su rescate cinco días después de quedar bajo los escombros de un edificio en Caraballeda (La Guaira).

¿Cómo fue el momento en el que ocurrió el sismo?

Bueno, yo me encontraba en la casa de mi mejor amigo, Braulio y pues ocurrió eso. Empezó a temblar todo y yo en ese momento salgo de la casa de él, de mi amigo Braulio, él vive en el piso dos, nos miramos mutuamente y en ese momento lo que hacemos es correr. Yo corro primero que él y dejo la puerta abierta por si él viene detrás de mí. Cuando yo estoy en el piso uno, la primera planta, se me viene todo abajo.

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¿Qué pasó con Braulio?

Pues hasta el sol de hoy él se encuentra desaparecido. No, no sé si está vivo o si ya falleció, la verdad que no sé y eso me tiene un poco desconcertado y preocupado. En la noche a veces me pega un poco porque siento que pude ayudarlo, que pude con él, que pude, no sé, hacer algo. Cabe destacar que también la mamá estaba con él, así que también me pega un poco más porque no sé si él se quedó ayudando a la mamá o si corrieron. La verdad no sé.

¿Cómo fueron las tareas para lograr el rescate?

Bueno, en ese momento la verdad es que yo no tenía percepción de los días, cuántos días duré ahí porque estaba en un lugar oscuro. Pero cuando empecé a escuchar a los topos, ellos me ayudaron... los de Argentina, los de México, los de creo que también El Salvador, de Chile, todos ellos fueron los que ayudaron con respecto a mi rescate. De hecho, me, me conmueve un poco porque ellos se volvieron uno conmigo. Hicimos un vínculo, se podría decir.

¿Qué pasó por su mente estando en la oscuridad?

La verdad es que me daba por vencido muchas veces, me tiraba a morir, le pedía a Dios que me quitara la vida porque erala única persona que no tenía ninguna herida significativa. Todos los demás estaban aplastados o tenían alguna herida grave. Yo no, yo estaba ileso. Yo decía: “No, quiero morirme de desespero. quiero irme ya, quiero irme durmiendo, quiero irme sin dolor”. Y tenía mucho miedo, la verdad.

¿Cómo está su familia?

Pues mi mamá en esos momentos, obviamente, como toda madre se puede, se puede sentir un poquito, un poquito desesperada, como toda madre e hizo todo lo posible por llegar lo más pronto hacia donde estaba yo.

Yo me encuentro ahorita en Caracas. Hay personas que me han estado, hay pastores de la iglesia donde asiste mi mamá que la han ayudado, la han apoyado, le han brindado su casa, su hogar y aquí me estoy recuperando poco a poco.

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¿Qué le ha dicho el equipo médico?

Ellos me hicieron muchos exámenes y me vieron muy bien, me vieron muy sano y me dijeron: “Creo que durarías solamente un día aquí con nosotros y el siguiente te damos de alta”. Lo único es que psicológicamente le dijeron a mi madre: “No lo dejes solo, duerma con él”, porque me paraba sobresaltado en las noches, pero ya estoy mejorando. Lo único que sí me pega es que en las noches no puedo dormir un poco, pero ya eso lo estoy trabajando.

¿Qué viene ahora?

Yo considero que lo mejor es ayudar a las personas afectadas, ya que yo perdí todo en esos momentos de angustia y todo el pueblo de La Guaira también perdió todo. Como yo hay muchos y creo que lo mejor es apoyar, estar ahí para ellos, darle la mano, ser como la cara de Dios para ellos y decirles: “Miren, no están solos”.

Así como no me dejaron solo nunca los topos a mí y ninguna de las personas que me quisieron de verdad, amigos, familiares míos, amigos míos. Creo que lo mejor es también darle una mano de ayuda a todas las personas que lo necesiten.

Yo lo que espero del gobierno para mí, la verdad es que no exijo nada. Yo lo perdí todo, pero con ayuda de Dios, Dios me va a proveer, ya sea de una persona que ponga el Señor que pueda ayudar con algo con mi familia, ya que perdimos todo.

Pero bueno, con respecto a las demás personas, que sirvan de ayuda, que cualquier granito de arena puede, puede ayudar a muchas personas, puede ser de mucha ayuda, puede darle una luz de esperanza a las personas, así como me la dieron a mí, que lo que más yo deseaba en esos momentos cuando estaba en ese hoyo, en ese agujero, era un poco de agua y un poco de luz. Era todo lo que yo necesitaba para yo tener más esperanza de salir.

Destrucción tras los terremotos registrados en La Guaira, Venezuela. (Foto: Misión humanitaria de El Salvador en Venezuela) Ampliar Destrucción tras los terremotos registrados en La Guaira, Venezuela. (Foto: Misión humanitaria de El Salvador en Venezuela) Cerrar

¿Ha considerado regresar a La Guaira?

La verdad sí me gustaría hacerlo, sí me gustaría hacerlo, pero no digo que me lo prohibieron, pero sí me dijeron que me distrajera un poco, que descansara, que eso fue muy reciente, que tratara de mantenerme tranquilo y todo ese tipo de cosas.

Pero sí me gustaría volver a La Guaira y ayudar a la gente que lo necesitan, que se quedaron allá, que no tienen dónde quedarse, no están en un refugio y bueno, estar allí para ellos, ayudarlos y decirles: “Mire, si yo pude salir quizás un familiar suyo también pueda salir” o darles fuerza, ser de ayuda.

Hasta encontré en uno de los centros comerciales de aquí de Caracas a un amigo de allá de La Guaira y él perdió a su esposa. Estaban relativamente recién casados, no tenían mucho de casados y él perdió a su esposa en el temblor y al verme él me dijo: “A pesar de que estoy triste y de que me siento mal, creo que el verte de verdad me ayuda mucho, me gustó mucho verte”. Y no sé qué impacto fue lo que hice en él, pero si yo le serví de ayuda a él con solo verme, creo que lo mejor es darle ayuda a las demás personas y esperanza.

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Equipos de rescate continúan buscando víctimas y trabajando en un edificio derrumbado en Caraballeda, La Guaira, Venezuela. Getty Images / Jesus Vargas Ampliar Equipos de rescate continúan buscando víctimas y trabajando en un edificio derrumbado en Caraballeda, La Guaira, Venezuela. Getty Images / Jesus Vargas Cerrar

La importancia de la fé

Si Dios permitió que esto sucediera, fue por algo. Yo solamente exalto y alabo a mi Dios. Creo que todo el mundo ya me conoce por ser cristiano, por ser un adorador y por ser servidor del Señor y la verdad es que la gloria es de Dios, porque con las cosas que han dicho los médicos, que una persona puede durar sin fuerzas hasta los tres días sin agua o comida, yo duré cinco días y hay personas que han durado hasta ocho días.

Esas cosas son las que muestran que hay un Dios que es real, hay un Dios que existe, hay un Dios que muestra que no están solos, que sí hay personas que pudieron perder, pero aun así con eso no están solos. Dios nos ayuda, Dios ama y si Dios permitió esto fue por algo, fue porque quería que Venezuela brillara una vez más de manera mala o de manera buena, pero los focos siempre están sobre Venezuela en estos momentos.

Todos los países creo que están acompañando en este dolor como México, por ejemplo, como El Salvador, Argentina, todos esos países vecinos han estado pendientes de Venezuela con el envío en insumos.

Aarón agradece a la comunidad internacional

También a ustedes, nuestros países vecinos, Colombia, hermanos colombianos, infinitas gracias. Que Dios los bendiga grandemente, que les siga multiplicando todos los bendiga, los ayude. Sin palabras, yo quedo corto, porque lo que Dios tiene para todo, toda esta tierra es grande, pero siempre con la mirada hacia Dios.

En nombre de todas las personas afectadas, infinitas gracias, Dios los bendiga.