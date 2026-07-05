El IDPYBA envía 14 toneladas de ayuda para perros y gatos afectados por terremotos en Venezuela

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) informó que el cargamento de 14 toneladas para ayudar a perros y gatos afectados por los terremotos en Venezuela ya llegó a Caracas para apoyar la atención de animales afectados en La Guaira.

El envío arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y está conformado por alimento concentrado, medicamentos veterinarios, cobijas, platos, implementos de alimentación y otros insumos logísticos que serán distribuidos entre los animales rescatados en las zonas afectadas.

Dentro de la iniciativa, también apoyó el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, las alcaldías locales de Chapinero y Teusaquillo, empresas privadas, organizaciones aliadas y cientos de ciudadanos que respondieron al llamado de donar.

Durante varios días, las estaciones de bomberos de la capital recibieron aportes de la ciudadanía. Desde pequeñas bolsas de alimento hasta bultos de más de 30 kilogramos fueron entregados por familias, niños, jóvenes y adultos que quisieron contribuir con la atención de los animales afectados por el desastre natural.

Según el IDPYBA, además de alimento, el cargamento incluye elementos esenciales para brindar refugio temporal y atención básica mientras continúan las labores de recuperación.

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El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal destacó que las 14 toneladas de ayuda son el resultado de la solidaridad de los bogotanos, quienes respondieron masivamente a la campaña de recolección. La entidad también reconoció el trabajo de voluntarios, rescatistas, funcionarios y empresas que participaron en la logística para clasificar, empacar y transportar los insumos hasta Venezuela.