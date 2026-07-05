Banco de Alimentos Bogotá envía 25 toneladas de ayuda humanitaria para damnificados en Caracas

El Banco de Alimentos Bogotá despachó un contenedor con 25 toneladas de alimentos, productos de aseo e insumos médicos con destino a Caracas para apoyar a las personas afectadas por la emergencia que atraviesa la ciudad.

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Según informó el Banco de Alimentos Bogotá, la ayuda responde a la necesidad de atender a las familias afectadas por la emergencia, brindándoles elementos esenciales para enfrentar las dificultades derivadas de la situación.

Las 25 toneladas de suministros reúne productos básicos indispensables para cubrir necesidades inmediatas como alimentación, higiene y atención en salud.

La entidad destacó que esta iniciativa fue posible gracias al apoyo de sus donantes, entre ellos empresas, organizaciones y ciudadanos que contribuyeron con recursos y productos para hacer realidad el envío.

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El Banco de alimentos resaltó su compromiso con los damnificados en Venezuela e invitan a la comunidad para que no paren de donar por medio de su portal web https://www.bancodealimentos.org.co/ para fortalecer las redes de cooperación regional.