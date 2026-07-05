TransMiCable: revelan la falla que mantiene suspendido el servicio y así avanza la reparación

Los equipos técnicos de la Operadora Distrital de Transporte La Rolita ya lograron identificar la causa de la falla que mantiene suspendida la operación de TransMiCable en Ciudad Bolívar.

Después de varios análisis y revisiones al sistema, la entidad concluyó que el problema fue provocado por el daño de una tarjeta electrónica del sistema de control y potencia.

La falla obligó a suspender el servicio mientras especialistas realizaban un diagnóstico completo para determinar con precisión qué había ocurrido.

Según explicó La Rolita, este procedimiento era indispensable porque se trata de un sistema que moviliza diariamente a miles de personas y cualquier reparación debe cumplir estrictos protocolos de seguridad antes de volver a operar.

Una vez se confirmó el origen de la avería, la Operadora Distrital de Transporte inició una búsqueda prioritaria del repuesto junto con un proveedor especializado en sistemas de control y potencia.

La entidad explicó que la tarjeta electrónica dañada no es un repuesto común. Se trata de un componente altamente especializado, fabricado en el exterior y con una disponibilidad muy limitada en el mercado internacional. Además, esta pieza no hacía parte del inventario técnico que recibió la Operadora Distrital de Transporte cuando asumió la operación de TransMiCable.

Debido a estas características, la localización del repuesto requirió el apoyo de grupos especializados internacionales con experiencia en este tipo de sistemas tecnológicos.

¿Cuándo llegará el repuesto?

Según informó La Rolita, gracias a las gestiones realizadas fue posible asegurar una tarjeta electrónica de reemplazo, la cual se espera que esté disponible este sábado.

Al llegar el componente, el equipo técnico iniciará inmediatamente su instalación. Sin embargo, el servicio no se reanudará de forma automática.

Después del cambio de la pieza será necesario realizar una serie de pruebas técnicas, operativas y de seguridad para verificar que todos los sistemas funcionen correctamente y que el cable aéreo pueda transportar pasajeros sin ningún riesgo.

Solo cuando esas verificaciones concluyan satisfactoriamente se autorizará el restablecimiento de la operación comercial de TransMiCable.

¿Por qué el diagnóstico tomó varias horas?

La Operadora Distrital de Transporte explicó que, aunque cambiar componentes desde el primer momento habría podido acelerar la reparación, esa no era una alternativa segura.

Antes de reemplazar una pieza de estas características era necesario descartar otras posibles causas de la falla y confirmar exactamente cuál era el componente afectado. De esa manera se evita realizar intervenciones innecesarias y se garantiza que el sistema vuelva a operar con todas las condiciones de seguridad.

“Lo más rápido habría sido cambiar piezas por ensayo y error, pero lo más responsable era llegar primero a un diagnóstico certero”, señaló Alberth Barrera, gerente de mantenimiento.

La empresa también recordó que asumió oficialmente la operación de TransMiCable el 29 de diciembre de 2023, una vez finalizó el periodo de garantía de cinco años con el que fue entregado el sistema.

Esto significa que la infraestructura ya acumulaba cinco años de funcionamiento continuo cuando pasó a ser administrada por la Operadora Distrital de Transporte, una condición que implica un mayor desgaste natural de varios de sus componentes.

A pesar de ello, la entidad aseguró que desde que asumió la operación ha mantenido un indicador de disponibilidad superior al 98 %, lo que significa que el sistema ha estado funcionando con normalidad durante la gran mayoría del tiempo y que este tipo de fallas corresponden a situaciones excepcionales.

¿Cómo afecta esta suspensión a los usuarios?

La interrupción del servicio ha impactado la movilidad de miles de habitantes de Ciudad Bolívar, quienes utilizan TransMiCable para conectar los barrios ubicados en la parte alta de la localidad con el Portal Tunal y el resto del Sistema Integrado de Transporte Público.

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Mientras continúan las labores técnicas, los usuarios deben recurrir a las rutas alternas habilitadas por las autoridades para facilitar sus desplazamientos y reducir las afectaciones en sus tiempos de viaje.

¿Cuándo volverá a funcionar TransMiCable?

Por ahora, la Operadora Distrital de Transporte no ha entregado una hora exacta para el restablecimiento del servicio.

La reanudación de la operación dependerá de que la tarjeta electrónica sea instalada correctamente y de que el sistema supere todas las pruebas de funcionamiento y seguridad.