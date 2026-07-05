Hay restricciones en el aeropuerto de Popayán por emisiones de ceniza del volcán Puracé

Popayán - Cauca

Aumentaron nuevamente las emisiones de ceniza del Volcán Puracé. La situación, que se registra en esta cadena volcánica del oriente del Cauca, generó restricciones en el tránsito aéreo del Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán.

Las medidas se tomaron como prevención. La Aeronáutica Civil busca evitar afectaciones a los motores por el material particulado esparcido por la cadena volcánica.

Por la situación, la autoridad de vuelos suspendió temporalmente “las operaciones por instrumentos (IFR)”. Los vuelos visuales “permanecen autorizados”, bajo evaluación técnica”, de las autoridades.

Todo está sustentado en el mapa de monitoreo de la Aerocivil, donde se observa que la nube de ceniza “abarca el área de influencia de la terminal y compromete directamente la aproximación a la pista 08”.

La Aeronáutica continúa monitoreando la actividad volcánica. Mientras tanto, recomendó a los pasajeros contactarse con sus aerolíneas para verificar “los posibles cambios de itinerarios”.