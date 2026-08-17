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17 ago 2026 Actualizado 16:25

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Popayán

Buenos Aires, una de las localidades del Cauca más golpeadas por el terremoto

Las autoridades de esta localidad del norte de la región caucana afirmaron que no cuenta con los recursos necesarios para superar la emergencia.

Afectaciones en Buenos Aires, Cauca tras el terremoto del 10 de agosto. Crédito: Suministrada.

Afectaciones en Buenos Aires, Cauca tras el terremoto del 10 de agosto. Crédito: Suministrada.

Afectaciones en Buenos Aires, Cauca tras el terremoto del 10 de agosto. Crédito: Suministrada.
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Buenos Aires - Cauca

El municipio de Buenos Aires es una de las localidades del Cauca más afectadas por el terremoto. Entre los daños se cuentan, preliminarmente, cinco viviendas destruidas, 34 con fallas estructurales, 17 sedes educativas comprometidas y averías de consideración en la casa de la cultura.

Además, cuatro de las vías de acceso a la municipalidad presentan afectaciones.

Las autoridades administrativas afirmaron que no cuenta con los recursos para superar la emergencia. Ante la insuficiencia de recursos para la reconstrucción, el alcalde Paulo César Peña decretó la calamidad pública.

De esta manera se gestionarán las ayudas y los procesos de reconstrucción ante el gobierno departamental y nacional.

Por ahora, se avanza en la evaluación de daños y análisis de necesidades para tramitar recursos ante el Gobierno nacional.

En Buenos Aires, Cauca, durante el reciente fin de semana rigió un toque de queda debido al colapso de la red hospitalaria de referencia en Cali y la alta ocupación en Popayán.

A este territorio del norte del Cauca llegaron las primeras ayudas humanitarias desde Madrid Cundinamarca, acto de solidaridad que fue agradecido por la población y las autoridades locales.

Richar Vidal

Richar Vidal

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...

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