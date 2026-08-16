Las acciones violentas contra civiles en Cajibío Cauca fueron atribuidas a alias ‘Jairo Ramírez’

Cajibío - Cauca

El ataque con enjambre de drones con explosivos y otras acciones violentas en el corregimiento de Ortega, del municipio de Cajibío, Cauca, fueron atribuidas por el Ejército Nacional a alias ‘Jairo Ramírez’, presunto cabecilla de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Los hechos en este territorio del Cauca, en la pasada semana dejaron 12 militares y seis civiles heridos y más 600 personas desplazadas y confinadas.

El general Roger Gómez, comandante del Ejército, afirmó que la estructura armada se ha ensañado con el corregimiento de Ortega, donde este cabecilla viene causando tantas afectaciones.

El oficial también afirmó que este sujeto “fue el que perpetró la acción terrorista del 25 de abril de este año en el sector de El Túnel, también en Cajibío, donde fueron asesinados 21 colombianos y tuvimos más de 40 personas heridas”.

El general Gómez puntualizó que contra este delincuente están orientadas las operaciones ofensivas y contra “todas las estructuras que pretendan desestabilizar este territorio atacando a la población civil”.

Las tropas del Ejército permanecen en el corregimiento de Ortega, garantizando la seguridad y estabilidad del territorio y las comunidades luego de los ataques de las disidencias de las Farc.