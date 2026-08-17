Envían a la cárcel a alias ‘Jeffer’ presunto cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca

Alias 'Jeffer' presunto cabecilla de las disidencias de las Farc enviado a la cárcel. Crédito: Fiscalía General de la Nación.

Cauca

Un juez de control de garantías envió a prisión a alias ‘Jeffer’. El hombre identificado como Andrés Ríos Arango, fue acusado de concierto para delinquir agravado. Habría comandado la columna Fardey Díaz del Frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

Según la investigación, el acusado tenía injerencia delictiva en los municipios de Argelia, El Tambo, Patía y Balboa, en el sur y occidente del departamento del Cauca.

‘Jeffer’ perteneció al ELN hasta febrero del 2022 pero según la Fiscalía posteriormente ingresó al Frente Carlos Patiño de las disidencias de ‘Mordisco’, tras entregar diez fusiles, dos ametralladoras, cinco carabinas, dos pistolas y dinero en efectivo.

Las investigaciones señalan que “con este material y la entrega de información sobre milicianos del ELN, habría lograda sumir funciones de mando y coordinación en las disidencias”.

Ya este este grupo armado ilegal, el implicado habría participado de confrontaciones armadas contra la Fuerza Pública en el corregimiento de El Plateado.

Así mismo lideraba acciones delincuenciales para ejercer control territorial en zonas del sur del Cauca.

Además, se le atribuyen coordinaciones para la liberación de un sargento y tres soldados del Ejército Nacional, quienes fueron secuestrados en enero de 2023.

Tras la decisión de un Juez de la República alias ‘Jeffer’ fue enviado a la cárcel