El Ejército informó que un disidente se fugó de las líneas guerrilleras en el sur del Cauca

114 integrantes de grupos armados ilegales se sometieron a la justicia en lo corrido del 2026 el suroccidente del país. Crédito: Ejército Nacional.

Argelia - Cauca

El Ejército Nacional informó que en las últimas horas un joven se fugó de las líneas guerrilleras en zona rural del Cauca, donde hacen presencia por lo menos tres estructuras armadas ilegales, para someterse voluntariamente a la justicia.

Las autoridades señalan que el caso “eleva a más de 100 los subversivos que se han entregado en el suroccidente del país”, producto de las “operaciones militares desarrolladas en el territorio que han dejado la neutralización de varios integrantes de grupos armados organizados incluido alias Marlon”

Es así como el joven de 21 años, quien se desempeñaba como reemplazante de escuadra en la estructura Carlos Patiño se entregó en la verada Pepinal, jurisdicción del municipio de Argelia, sur de la región caucana.

Dicen las Fuerzas Militares que el desmovilizado habría decidido fugarse de la organización criminal “tras escuchar los mensajes de desmovilización difundidos desde aeronaves de la Fuerza Aeroespacial”, y también por la “presión de las ofensivas en el marco de la Operación Perseo”.

El comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido Número Cuatro, coronel José Maria Garzón, había reiterado el llamado a los integrantes de los grupos armados ilegales para que “se sigan desmovilizando y entregando a las tropas sin sembrar más terror en las comunidades”.

En el transcurso del 2026 en el suroccidente del país, particularmente en el Cañón del Micay, se sometieron a la justicia 114 subversivos integrantes de las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

Por ahora, el Ejército Nacional, con el apoyo del Batallón de Acción Integral, inició la ruta de sometimiento individual del excomabatiente que decidió entregarse.

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