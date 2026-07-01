Desde Popayán municipios PDET piden no ser estigmatizados por resultados electorales

El pronunciamiento se conoció en el proceso de Revisión y Actualización de los Planes de Acción para la Transformación Regional, PATR, en las 16 subregiones PDET de Colombia, desarrollado en la capital del Cauca. Crédito: ART.

Popayán - Cauca

Raúl Delgado, director de la Agencia de Renovación del Territorio desde Popayán rechazó los discursos de estigmatización emitidos desde diferentes sectores tras los resultados electorales presidenciales.

Esos señalamientos tocan a 170 municipios PDET priorizados en el contexto del acuerdo de paz.

“Especialmente una condena tajante a la posición del concejal de Medellín llamado Guri, que aconseja bombardear y fumigar territorios como los municipios PDET”, explicó Delgado.

En ese sentido, el director exigió respeto por los habitantes de estas 170 localidades afectados históricamente por el conflicto armado.

De igual manera, el líder de la agencia afirmó que más allá de la estigmatización, “el empalme y la acciones hacia el futuro se emprendan desde una óptica de inclusión de los territorios olvidados, como los PDET”.

Para Raúl Delgado esa inclusión debería ser un propósito de Nación que sobrepase las diferencias ideológicas y políticas.

El pronunciamiento se conoció en el proceso de Revisión y Actualización de los Planes de Acción para la Transformación Regional, PATR, en las 16 subregiones PDET de Colombia, desarrollado en la capital del Cauca.