Un explosivo de las disidencias que no detonó fue destruido por el Ejército en el Cauca

El elemento bélico pertenecía a la compañía Fardey Díaz de la estructura Carlos Patiño, según las autoridades. Crédito: Ejército Nacional.

Argelia - Cauca

La Tercera División del Ejército reportó la destrucción controlada de un artefacto explosivo improvisado en zona rural del municipio de Argelia, sur del Cauca, que ponía en riesgo la integridad de la población y generaba un ambiente de temor en la zona.

La carga detonante fue ubicada en el sector conocido como Dos Palmas, según las autoridades, “lista para ser empleada contra la población civil y los miembros de la Fuerza Pública”.

Para el Ejército, “el elemento bélico pertenecía a la compañía Fardey Díaz de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ responsables de múltiples delitos en el sur de la región caucana”.

Afortunadamente la intención terrorista no llegó a ejecutarse por la intervención de especialistas del Grupo de Manejo de Explosivos y Desminado, EXDE, que realizó la destrucción controlada de la carga sin afectaciones para civiles o uniformados.

Mientras las unidades militares de la Brigada 29 continúan con las acciones ofensivas y de control para anticipar las acciones de los grupos armados ilegales, la Fiscalía inició las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

Las Fuerzas Militares puntualizaron que en lo corrido de junio del 2026 por lo menos 50 artefactos explosivos fueron destruidos controladamente por las tropas en el Cauca, frustrando las acciones delincuenciales de las estructuras de las disidencias de las Farc.