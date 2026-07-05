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05 jul 2026 Actualizado 18:51

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Los asesinatos en el Cauca que elevan a 11 las masacres registradas en la región

Los cuerpos de tres hombres aparecieron con disparaos y signos de tortura en zona rural del municipio de Corinto, norte de la región caucana.

Escena del crimen (Foto vía Getty Images)

Escena del crimen (Foto vía Getty Images)

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Corinto - Cauca

Las autoridades investigan el asesinato de tres personas en el norte del Cauca, hecho que fue catalogado por Indepaz como la masacre número 11 en el departamento y la número 69 en el país en lo corrido del 2026.

Los cuerpos de los tres hombres, al parecer, comerciantes del Huila fueron encontrados con disparos y signos de tortura en la vereda El Barranco en jurisdicción del municipio de Corinto.

El reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, da cuenta que las víctimas, presuntamente, previo al asesinatohabrían sido secuestradas por un grupo armado de la zona”.

La organización además informó que “de manera preliminar los cuerpos corresponderían a las identidades de Jhon Pedro Rodríguez de 38 años, Rodrigo Rodríguez de 40 y Jhon Bastos de 35 años”.

Más información

Para el territorio de los hechos y otras localidades del norte del Cauca existen alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo que señalan el riesgo para la población civil por la presencia y disputas territoriales de grupos armados como la estructura Dagoberto Ramos y el Frente 57 Yair Bermúdez, disidencias de las Farc.

Los investigadores intentan determinar los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.

Richar Vidal

Richar Vidal

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...

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