Los asesinatos en el Cauca que elevan a 11 las masacres registradas en la región

Corinto - Cauca

Las autoridades investigan el asesinato de tres personas en el norte del Cauca, hecho que fue catalogado por Indepaz como la masacre número 11 en el departamento y la número 69 en el país en lo corrido del 2026.

Los cuerpos de los tres hombres, al parecer, comerciantes del Huila fueron encontrados con disparos y signos de tortura en la vereda El Barranco en jurisdicción del municipio de Corinto.

El reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, da cuenta que las víctimas, presuntamente, previo al asesinato “habrían sido secuestradas por un grupo armado de la zona”.

La organización además informó que “de manera preliminar los cuerpos corresponderían a las identidades de Jhon Pedro Rodríguez de 38 años, Rodrigo Rodríguez de 40 y Jhon Bastos de 35 años”.

Para el territorio de los hechos y otras localidades del norte del Cauca existen alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo que señalan el riesgo para la población civil por la presencia y disputas territoriales de grupos armados como la estructura Dagoberto Ramos y el Frente 57 Yair Bermúdez, disidencias de las Farc.

Los investigadores intentan determinar los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.