El Ejército destruyó un laboratorio de cocaína del ELN en el sur del Cauca

El laboratorio fue descubierto en zona rural del municipio de Mercaderes. Crédito: Ejército Nacional.

Mercaderes - Cauca

En el sur del Cauca, las autoridades destruyeron un laboratorio de producción de clorhidrato de cocaína e incautaron cerca de dos toneladas del alucinógeno, con los que lucraba, al parecer el ELN.

Unidades del Ejército y la Policía Nacional llegaron hasta zona rural del municipio de Mercaderes. Ahí fue desmantelado un complejo adaptado para la fabricación de alcaloides.

En el lugar se encontraban 1.836 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 1.535 galones de insumos líquidos y 325 kilogramos de insumos sólidos utilizados para producir la droga.

El laboratorio wu pertenecería al frente Manuel Váquez Castaño, tenía la capacidad de producir nueve toneladas mensuales del alucinógeno, con los que se del grupo ilegal financiaba acciones criminales.

El comandante de la Brigada 23, general Milton César Escobar afirmó que con el operativo se debilitan las finanzas delictivas del grupo ilegal en unos nueve mil millones de pesos.

Asimismo, puntualizó que las operaciones contra el narcotráfico continuarán en la región caucana, con el objetivo de afectar las rentas ilícitas en este departamento.