Grupo armado asesinó en medio de un retén ilegal a un guardia indígena en el Cauca

Páez - Cauca

Un grupo armado asesinó a guardia indígena en el oriente del Cauca. Los hechos se habrían registrado en medio de un retén ilegal. Con este homicidio, según Indepaz, ya son 18 los líderes sociales a quienes les quitan la vida en territorio caucano en el 2026.

La víctima fue identificada como Ferney Pacho, Guardia ancestral del resguardo de Vitoncó.

El suceso violento se registró en zona rural del municipio de Páez, cuando sujetos armados interceptaron y retuvieron a Pacho junto a un joven que posteriormente fue liberado por la guardia indígena.

Ferney Pacho se dirigía por el sector luego de cumplir labores agrícolas de recolección de café. Estaba activo en gestiones de control territorial ancestral y en la dinámica de protección comunitaria.

Para Indepaz, esta muerte violenta eleva a 90 la cifra de líderes sociales asesinados en el país en los ocho meses corridos del 2026.

El crimen se registra a pesar de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo emitidas por la operación del Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central de las Farc, el ELN y estructuras locales en el oriente del Cauca.

Las comunidades indígenas rechazaron el hecho y afirmaron que le suceso podría ser una retaliación de los actores armados por el control territorial que ejercen la guardia y las autoridades ancestrales en los pueblo originarios.

El coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, Mauricio Capaz destacó que la población viene denunciando, en la zona Tierradentro, una reconfiguración del conflicto, “por el ingreso de nuevas estructuras armadas y una disputa territorial que desafortunadamente dejan vulnerable y afectada en mayor medida a la población civil”

Entre tanto, las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias y determinar los autores del homicidio.