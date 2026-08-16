Alias ‘Tulande’ dinamizador de minería ilegal en el norte del Cauca fue capturado

Suárez - Cauca

La Policía Nacional y el Ejército Nacional capturaron mediante orden judicial a alias ‘Tulande’ en el municipio de Suárez, Cauca señalado de realizar minería ilegal y afectaciones al medio ambiente en el norte de al región caucana.

La institución policial identificó al detenido como presunto articulador de actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros al servicio de la estructura criminal Jaime Martínez.

La actividad ilícita representaba recursos para las disidencias de las Farc. La Policía Cauca informó que la extracción de minerales generaba ingresos cercanos a los 3.700 millones de pesos mensuales.

Alias ‘Tulande’ deberá responder por los delitos de explotación ilícita de yacimientos mineros, daños a los recursos naturales, además de ecocidio, invasión de áreas de especial importancia ecológica y contaminación ambiental.

Tras las audiencias preliminares de legalización e imputación, un juez de control de garantías impuso al detenido medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

El comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Gerson Bedoya, confirmó que con la captura se logra la afectación a las fuentes financieras del grupo armado; también notificó la continuidad de las operaciones conjuntas en el territorio.