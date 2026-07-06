Quién es alias ‘Chivo’ capturado por el Ejército en la vía Panamericana del Cauca

Tras la captura alias 'Chivo' qudó a disposición de la autoridad competente. Crédito:Ejército Nacional.

Cauca

El Ejército Nacional capturó en el Cauca a alias ‘Chivo’, uno de los cabecillas de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, responsable de múltiples delitos.

Cuando fue arrestado fungía como líder de escuadra del grupo armado ilegal.

El detenido pertenecía a las estructuras delincuenciales desde hace más de 15 años. Los reportes del Ejército lo señalan de dirigir “ataques criminales contra la Fuerza Pública y líderes sociales e indígenas” en los municipios de Caldono, Jambaló y Corinto, norte de la región caucana.

También estaría relacionado con “múltiples homicidios” y hostigamientos directos contra la Fuerza Pública en municipios como Totoró, Inzá y Páez en el oriente del departamento.

Inteligencia militar además señala que alias ‘Chivo’, se perfilaba para asumir el “liderazgo criminal” de la organización delincuencial ante las recientes “afectaciones de sus principales cabecillas”.

Está captura, ejecutada por tropas de la Brigada 29 en medio de operativos de control en la vía Panamericana, representa, según el Ejército Nacional, afectaciones a las redes “logísticas, financieras y armadas asociadas al narcotráfico” que eran controladas por alias ‘Chivo’.

En el proceso de detención, al implicado se le incautaron una pistola, municiones y dinero en efectivo; elementos que junto al capturado quedaron a disposición de la autoridad competente.