Motociclista que debía facilitar la fuga del menor que disparó contra Miguel Uribe aceptó cargos

Justicia

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá el preacuerdo que estructuró con Cristian Camilo González Ardila, quien reconoció su responsabilidad en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, ocurrido en la tarde del sábado 7 de junio, en el parque El Golfito, del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

En ese sentido, González Ardila aceptó que cometió los delitos de homicidio y porte ilegal de armas. No obstante, podría recibir la pena más baja de todos los procesados hasta ahora.

“Cristian Camilo González Ardila llega al parque El Golfito en una motocicleta y circula por el lugar en espera de que se materialice el homicidio. Una vez realizados los disparos, el menor infractor emprende la huida y es capturado pocas cuadras después, por lo cual Cristian Camilo González Ardila, a pesar de haber llegado al lugar según lo pactado, no pudo concretar su huida, por lo cual estacionó la motocicleta cerca del parque”, explicó la Fiscalía.

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También se estableció que González Ardila tenía la misión de sacar al menor del barrio Modelia luego de que hubiese perpetrado el atentado, pero no sabía que la víctima era el congresista.

“Al momento de la ejecución de la conducta, Cristian Camilo González Ardila tenía capacidad para comprender la ilicitud de la conducta y capacidad de determinarse de acuerdo con esa comprensión. Cristian Camilo González Ardila sabía que asesinar a una persona mediante el porte de un arma de fuego sin permiso de autoridad competente es delito y le era exigible que no lo hiciera”, detalló la Fiscalía.

El próximo 6 de agosto se conocerá la decisión del juez sobre si avala o no el preacuerdo de Cristian Camilo González Ardila,