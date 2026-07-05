Ejército destruyó explosivos de disidencias de las Farc camuflados en termos de cocina

magen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

Justicia

Tropas de la Brigada 16, adscritas a la Octava División del Ejército Nacional, hallaron en zona rural del municipio de Támara (Casanare) una caleta con explosivos que, al parecer, pertenecería a la estructura 28 de las disidencias de las Farc.

En el operativo, en el que participaron la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, fue encontrado material de guerra, elementos de intendencia e insumos médicos.

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Igualmente, se hallaron explosivos improvisados camuflados en objetos de uso cotidiano en los hogares, como termos, lo que deja en inminente riesgo a la población civil.

“Durante la operación se hallaron artefactos explosivos improvisados ocultos en objetos de uso cotidiano, una modalidad que pone en grave riesgo a la población civil. El material fue destruido de manera controlada por el grupo EXDE de la Octava División, evitando posibles acciones terroristas y afectando las capacidades logísticas de esta estructura ilegal”, detalló la Octava División del Ejército.

Todo el material de guerra fue destruido de manera controlada.