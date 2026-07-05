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05 jul 2026 Actualizado 15:14

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Justicia

Ejército destruyó explosivos de disidencias de las Farc camuflados en termos de cocina

El depósito ilegal de explosivos fue hallado en zona rural de Casanare.

magen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

magen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

magen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /
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Tropas de la Brigada 16, adscritas a la Octava División del Ejército Nacional, hallaron en zona rural del municipio de Támara (Casanare) una caleta con explosivos que, al parecer, pertenecería a la estructura 28 de las disidencias de las Farc.

En el operativo, en el que participaron la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, fue encontrado material de guerra, elementos de intendencia e insumos médicos.

Lea además: Ejército halló arsenal de guerra de las disidencias de las Farc en el Nordeste de Antioquia

Igualmente, se hallaron explosivos improvisados camuflados en objetos de uso cotidiano en los hogares, como termos, lo que deja en inminente riesgo a la población civil.

“Durante la operación se hallaron artefactos explosivos improvisados ocultos en objetos de uso cotidiano, una modalidad que pone en grave riesgo a la población civil. El material fue destruido de manera controlada por el grupo EXDE de la Octava División, evitando posibles acciones terroristas y afectando las capacidades logísticas de esta estructura ilegal”, detalló la Octava División del Ejército.

Todo el material de guerra fue destruido de manera controlada.

Uniformados del Ejército Nacional hallaron en zona rural de Casanare, material de guerra que pertenecería a las disidencias de las Farc. Foto: Tomada del Ejército.

Uniformados del Ejército Nacional hallaron en zona rural de Casanare, material de guerra que pertenecería a las disidencias de las Farc. Foto: Tomada del Ejército.

Uniformados del Ejército Nacional hallaron en zona rural de Casanare, material de guerra que pertenecería a las disidencias de las Farc. Foto: Tomada del Ejército.

Uniformados del Ejército Nacional hallaron en zona rural de Casanare, material de guerra que pertenecería a las disidencias de las Farc. Foto: Tomada del Ejército.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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