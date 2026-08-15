Defensoría alertó sobre amenazas a defensores de derechos humanos en el Catatumbo

La Defensoría del Pueblo alertó que la persistencia de la violencia en el Catatumbo, Norte de Santander, continúa generando afectaciones a la población civil y elevando los riesgos para quienes desarrollan labores de defensa y protección de los derechos humanos en la región.

Esta semana se conoció que un ataque con un artefacto lanzado desde un dron habría dejado seis personas heridas en Mate Lata, zona rural de Sardinata, mientras que en Tibú un adulto mayor resultó gravemente afectado por un artefacto asociado a minas antipersonal o municiones sin explosionar.

Ante esta situación, la Defensoría hizo llamado urgente a las autoridades para reforzar las medidas de protección de las comunidades que permanecen en esta zona del Catatumbo.

Otro hecho se registró en Pachelli, jurisdicción de Tibú, donde un adulto mayor habría resultado gravemente herido por un artefacto asociado a minas antipersonal o municiones sin explosionar

Además, la entidad hizo énfasis en que una de las situaciones que más preocupa, son las amenazas y mensajes estigmatizantes difundidos a través de redes sociales contra personeros del Catatumbo, lo que ha generado preocupación por la seguridad de quienes acompañan a las comunidades en medio de la situación de violencia que atraviesa la región.