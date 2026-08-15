Judicializan a presunto integrante del ELN que coordinaba milicias en Cauca y Valle del Cauca

La Fiscalía judicializó a Donal Andrés Hurtado Hurtado, alias Diego, Andrés o Andresito; presunto integrante del Frente José María Becerra del ELN, estructura que hace parte del Frente de Guerra Suroccidental de esa organización armada.

De acuerdo con la investigación, Hurtado, al parecer, integró el Frente José María Becerra desde inicios 2023. En dicha estructura, se encargaría de coordinar la red de milicias con presencia en Cauca y Valle del Cauca, cumpliendo instrucciones de cabecillas superiores y contribuyendo al fortalecimiento logístico, organizativo y operativo del grupo armado ilegal.

Además, presuntamente participó en reclutamiento de personas y coordinaba su traslado hacia las zonas de influencia del frente.

Según la Fiscalía al parecer, dirigía y orientaba acciones de integrantes y colaboradores para la ejecución de actividades destinadas al sostenimiento y expansión de la estructura.

En julio de 2025, en Cali y Palmira en el departamento del Valle del Cauca, alias Diego al parecer, participó en actividades de proselitismo y propaganda alusiva al ELN.

La captura se realizó por parte de uniformados de la Policía Nacional en vía pública de Buenaventura. Hurtado no aceptó el cargo por el delito de rebelión imputado por la Fiscalía. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento.