Calor extremo aumenta incendios forestales en Francia, España y Portugal

Cientos de bomberos luchan contra incendios forestales que han reducido a cenizas miles de hectáreas en Francia, España y Portugal en medio de una subida de las temperaturas cuando el continente aún se recupera de una ola de calor.

Los últimos incendios forestales ya han arrasado más de 17.000 hectáreas en los tres países, que podrían volver a alcanzar los 40 °C el 5 de julio.

La intensa ola de calor que asfixió Europa a finales de junio provocó miles de muertos adicionales en algunos países como Francia.

Ante la llegada de más fenómenos meteorológicos extremos, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, recordó que los incendios forestales estivales han comenzado un mes antes de lo habitual.

En España un incendio forestal cerca de la turística Costa Brava catalana (noreste) ha destruído 2.200 hectáreas.

En un comunicado los bomberos afirman haber “estabilizado” el incendio en la Bisbal del Ampurdán, pero les preocupa el flanco derecho, y temen un “día complicado” debido a las altas temperaturas y a un “perímetro muy discontinuo, con varias islas de vegetación que no han quemado en el interior de la zona afectada” lo que podría provocar nuevos focos.

Incendios intencionados

Cerca del 97% de la superficie afectada se encuentra dentro del espacio natural protegido de las Gavarras, según los agentes forestales.

Las autoridades creen que fue provocado por una “negligencia”.

El presidente de la región de Cataluña, Salvador Illa, confirmó que una persona ha sido detenida.

En Francia se han movilizado cerca de 600 bomberos para contener un incendio forestal que ha arrasado más de 1.000 hectáreas en la ladera de una montaña en Trevillach, a unos 36 kilómetros al este de Perpiñán.

Atención de incendios en Francia. / Ted Horowitz Ampliar Atención de incendios en Francia. / Ted Horowitz Cerrar

Se han cerrado las carreteras de la región y las autoridades han ordenado a los alcaldes que abran refugios de emergencia para las personas que se vean obligadas a abandonar sus hogares.

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Otros 300 bomberos franceses combatieron otro incendio forestal en una zona montañosa del departamento de Drôme, en el sureste del país.

13.000 hectáreas quemadas

En Portugal, los bomberos han logrado controlar alrededor del 80% del perímetro de un incendio forestal que ha arrasado en tres días al menos 13.000 hectáreas de vegetación en el norte del país, informó protección civil.

“El fuego ha recorrido 35 km entre su punto de inicio y su ubicación actual, y todavía hay algunos puntos calientes, pero la mayoría están controlados”, declaró a la agencia AFP José Costa, oficial de servicio en el mando de la Autoridad Nacional de Protección Civil.

Un hombre cerca de los incendios registrados en España. (Foto: MIGUEL RIOPA / AFP) / MIGUEL RIOPA Ampliar Un hombre cerca de los incendios registrados en España. (Foto: MIGUEL RIOPA / AFP) / MIGUEL RIOPA Cerrar

España e Italia enviaron refuerzos y aviones cisterna después de que Portugal solicitara ayuda para combatir las llamas que han dejado al menos nueve heridos, entre ellos dos civiles en estado grave.

Varias regiones de Portugal, España y el sur de Francia intensificaron las alertas por calor extremo que según los meteorólogos podría prolongarse hasta el próximo fin de semana.

Europa Occidental ya ha sufrido este año dos olas de calor, en mayo y junio.

La última fue la más intensa jamás registrada en Europa con temperaturas que habrían sido “prácticamente imposibles” en el mes de junio sin el cambio climático, según los climatólogos de World Weather Attribution.

Alemania, Polonia, Eslovaquia, República Checa y Hungría registraron récords absolutos de temperatura, mientras que el Reino Unido y Suiza vivieron su mes de junio más cálido, al igual que Francia.

“La temporada va a ser larga”

Varios bomberos trabajan en las labores de extinción de los incendios registrados en Portugal. EFE/ Carlos Garcia / Carlos Garcia Ampliar Varios bomberos trabajan en las labores de extinción de los incendios registrados en Portugal. EFE/ Carlos Garcia / Carlos Garcia Cerrar

Tras esta ola de calor Francia informó de más de 2.000 muertes adicionales con respecto a lo habitual en tan solo una semana, mientras que España y Bélgica registraron cada una más de 1.000.

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Las autoridades de varios países temen que se avecinen más problemas este verano.

“El cambio climático ya está aquí, estamos viviendo sus consecuencias y solo estamos a principios de julio”, afirmó el coronel Eric Belgioino, del cuerpo de bomberos francés.

Belgioino llama a las personas que se encuentran cerca de los Pirineos a extremar las precauciones para evitar incendios.

“La temporada va a ser larga para los bomberos que luchan contra los incendios. Tenéis que ayudarnos”, añadió.