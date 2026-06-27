¿Qué tanto está afectando el calor extremo a los animales? Esto dicen estudios científicos

A la izquierda: Perro recibiendo agua para hidratarse. A la derecha se ve un pájaro extendiendo sus alas para disipar el calor (Crédito: Getty Images)

La reciente ola de calor que se está presentando en Europa, ocasionada por el cambio climático, reitera las alertas de los sectores científicos que ya desde hace años han llevado a cabo experimentos e investigaciones para identificar los alcances de las afectaciones que aumentan la temperatura a nivel mundial.

Aunque el foco principal de estos estudios apunta a la supervivencia de los humanos, cabe acotar que este fenómeno ha significado un cambio significativo en los procesos fisiológicos de los animales, al punto de afectar el cómo regulan su temperatura corporal, relacionarse con su entorno e incluso realizar procesos cognitivos como memorizar o aprender patrones.

Las limitaciones para disipar el calor

Los seres humanos cuentan con la ventaja de tener millones de glándulas sudoríparas distribuidas por todo el cuerpo para regular la temperatura corporal, sin embargo, esto no aplica para muchas especies del reino animal.

El ejemplo inmediato acota a los perros y gatos, quienes solo transpiran por las patas y la nariz, pudiendo incluso jadear para refrescarse; mientras que, por otro lado en el caso de los conejos y pájaros, directamente no sudan.

Más agresividad

Un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard y el Hospital de Rehabilitación de Spaulding encontró que los perros tienen mayor tendencia a morder a medida que aumenta la temperatura y polución del aire (al menos un 11% más en los días más contaminados y calurosos), agravándose esta situación en casos de elevada exposición a los rayos ultravioleta.

Sin embargo, esto no significa una relación directa calor=agresividad, pues aún se debate si esto es por la reacción de los animales a las condiciones atmosféricas o si es debido a que los humanos irritables provocan más ataques.

“Es probable que tanto los humanos como los perros se estresen y se enfaden más a temperaturas más altas”, afirmó Clas Linnman, neurocientífico de la Universidad de Miami y coautor del estudio.

Esta posición estaría reforzada por otro estudio hecho en 2025 por investigadores chinos que identificaron una asociación positiva entre la temperatura ambiente y heridas provocadas por animales como gatos y serpientes.

Incapacidad de supervivencia

Otra de las preocupaciones de este fenómeno son los comportamientos de las especies en condiciones de extremo calor. Una investigación analizó el comportamiento de los pájaros cuando las temperaturas superan los 30 grados centígrados, descubriendo que estas especies gastan horas enteras intentando disipar el calor, evitando salir a buscar comida, alimentar a sus crías o incluso cantar.

Además de eso, varias pruebas que analizaban la capacidad de memoria de estas especies descubrieron que sus desempeños se ven mermados bajo las hipótesis mencionadas.

Ave turdoide bicolor hembra en experimento que analiza su capacidad de memoria bajo temperaturas condicionadas (Crédito: C. SORAVIA / ROYAL SOCIETY OPEN SCIENCE 2025,) Ampliar Ave turdoide bicolor hembra en experimento que analiza su capacidad de memoria bajo temperaturas condicionadas (Crédito: C. SORAVIA / ROYAL SOCIETY OPEN SCIENCE 2025,) Cerrar

En uno de sus experimentos, se presentó a las aves un sencillo bloque de madera con dos agujeros perforados, cada uno cubierto con una tapa. Si el pájaro picoteaba la tapa, esta giraba, revelando o bien un agujero vacío o bien un sabroso gusano de la harina. Una tapa era oscura y la otra de un tono más claro del mismo color.

Pues bien, bajo alto calor, los pájaros necesitaron el doble de intentos para aprender que el gusano de la harina siempre estaba escondido bajo la tapa del mismo tono.

Asimismo, hace unos años se hizo un experimento parecido a ratones, en donde estos tuvieron problemas resolviendo laberintos y a menudo olvidaban objetos que habían visto el día anterior.

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