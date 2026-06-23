Europa vive una nueva ola de calor, la segunda en menos de un mes

Temporada de calor en París (Francia).. (Foto: JULIEN DE ROSA/AFP via Getty Images) / JULIEN DE ROSA

El calor que golpea el oeste de Europa, vinculado al cambio climático, se intensificó esta semana, especialmente en Francia, donde dos niños fueron encontrados muertos dentro de un auto.

Se trata de la segunda ola de calor para millones de europeos en menos de un mes. Según el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana hace más intensos los fenómenos meteorológicos extremos.

El nuevo episodio, más duradero que el de mayo y que podría prolongarse hasta el fin de semana, recuerda a la ola de calor de agosto de 2003, que marcó Europa con más de 70.000 muertos durante sus dos semanas de duración.

Según un estudio científico, sin el cambio climático, las temperaturas actuales habrían sido entre 2 y 4 ºC más bajas.

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Imagen de referencia. Ola de calor incrementa temperaturas en toda Francia: Getty Images. / NurPhoto Ampliar Imagen de referencia. Ola de calor incrementa temperaturas en toda Francia: Getty Images. / NurPhoto Cerrar

“El patrón meteorológico que está en el origen de esta ola de calor no tiene nada de extraordinario. Lo extraordinario es que el cambio climático ha añadido hasta 4°C a las temperaturas en algunas regiones de Europa occidental”, afirma Davide Faranda, director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica francés (CNRS) en ciencias del clima, responsable de la creación de Climameter, una herramienta para medir el impacto del calentamiento global.

Niños y mayores, los más afectados

Francia fue el epicentro, con temperaturas previstas entre 36 y 43ºC. El servicio meteorológico Météo France decretó la alerta roja, la máxima posible, en la mitad del país, donde viven más de 35 millones de habitantes.

La temperatura media en el país batió este lunes un récord para el mes de junio, al alcanzar los 29,2 °C, anunciaron los servicios meteorológicos.

En contexto: Dos niños muertos fueron hallados dentro de un auto en Francia por ola de calor, indicó la fiscalía

Dos hermanos de 2 y 4 años fueron hallados muertos dentro del auto de su familia en Carpentras, en el sureste de Francia, y la principal hipótesis del fallecimiento es “la ola de calor”, indicó a la agencia AFP la fiscal, Hélène Mourges.

Ola de calor en España. / JOSE JORDAN Ampliar Ola de calor en España. / JOSE JORDAN Cerrar

El domingo, tres personas mayores fallecieron en sus domicilios en el suroeste de Francia debido a las altas temperaturas, según las autoridades. Y otras trece se ahogaron durante el fin de semana en distintas partes del país.

Mundial en pausa

La ola de calor también golpea al resto de Europa occidental. España enfrentó su segunda jornada de ola de calor con valores de “entre 5 y 10 grados superiores a los propios de esta época en general”, según Rubén del Campo, portavoz de la agencia española de meteorología Aemet.

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Las altas temperaturas ya obligaron a cancelar eventos como la transmisión en pantalla gigante del partido de fútbol España-Arabia Saudita en el centro de Madrid.

En Portugal, se decretó la alerta naranja en zonas del interior, mientras que Países Bajos se encuentra en “código amarillo” con temperaturas de hasta 37ºC de aquí a finales de semana.

Reino Unido decretó la muy poco común alerta roja por “calor extremo” miércoles y jueves en el sur del país.

En Alemania la ola de calor ha aumentado el número de ahogamientos accidentales, con cinco durante el fin de semana, informó la policía.