Ola de calor en Estados Unidos deja en alerta a 70% de la población

El Servicio Meteorológico Nacional estima que 238 millones de personas se exponen a temperaturas peligrosas durante las próximas semanas. (Foto: Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que por lo menos 238 millones de personas, el 70 % de la población nacional, está expuesta a temperaturas consideradas peligrosas. Esto ocurre dado que la ola de calor que golpea con fuerza el medio oeste de Estados Unidos en los últimos días se ha expandido hasta la costa Este.

Las zonas de alerta

Entre los estados bajo el mayor nivel de alerta hoy se cuentan:

Nueva York.

Nueva Jersey.

Massachusetts.

Pensilvania.

Ohio.

Indiana.

Michigan.

Georgia.

Tennessee.

Carolina del Norte.

Kentucky.

Virginia Occidental.

Virginia.

Maryland.

Alabama.

Misisipi.

La ola de calor va a persistir durante el fin de semana festivo del 4 de julio, combinando humedad sofocante y máximas que en el caso del noreste y de los estados del Atlántico Medio podría alcanzar niveles récord.

El Servicio Meteorológico Nacional estima que 238 millones de personas se exponen a temperaturas peligrosas durante las próximas semanas. (Foto: Servicio Meteorológico de Estados Unidos) Ampliar El Servicio Meteorológico Nacional estima que 238 millones de personas se exponen a temperaturas peligrosas durante las próximas semanas. (Foto: Servicio Meteorológico de Estados Unidos) Cerrar

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En ese sentido, la ciudad de Nueva York espera temperaturas máximas de hasta 100 grados Fahrenheit (38 grados centígrados), con una sensación térmica que puede llegar a los 111 Fahrenheit (44 grados centígrados), lo que supondría su día más caluroso en más de 10 años.

Récords absolutos

A su vez, la capital, Washington DC, y la cercana Baltimore podrían quedar muy cerca de sus respectivos récords absolutos en términos de calor, con máximas previstas en 106 Fahrenheit (41 grados centígrados).

Cierre temporal del Monumento Washington por ola de calor. (Foto: Kevin Carter/Getty Images) / Kevin Carter Ampliar Cierre temporal del Monumento Washington por ola de calor. (Foto: Kevin Carter/Getty Images) / Kevin Carter Cerrar

Ante la amenaza de que el calor extremo se prevé un uso récord del aire acondicionado, por lo que, para garantizar la estabilidad de las redes eléctricas en el este de Estados Unidos se ha ordenado a los grandes consumidores de energía, incluyendo los centros de datos, que colaboren para evitar que haya cortes en el suministro.

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Esta misma semana, el secretario de Energía, Chris Wright, instruyó a los operadores de la red para que exijan a estos grandes consumidores utilizar sus generadores de emergencia en caso de ser necesario para aliviar la presión sobre el sistema eléctrico.