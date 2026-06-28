Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 jun 2026 Actualizado 14:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Europa registra más de 1.300 muertes adicionales atribuibles a la ola de calor, según la OMS

Aproximadamente 150 millones de personas viven bajo un calor extremo.

Ola de calor, imagen de referencia. Foto: Getty Images

Ola de calor, imagen de referencia. Foto: Getty Images / Vlad Georgescu

Ola de calor, imagen de referencia. Foto: Getty Images
Añadir Caracol Radio en Google

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo que desde el 21 de junio se han registrado más de 1.300 muertes adicionales en Europa atribuibles a la ola de calor sin precedentes que azota gran parte del continente.

En este momento, 150 millones de personas viven bajo un calor extremo, cientos han fallecido, las escuelas están cerradas y las redes eléctricas están colapsando”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el X, y añadió que “se registraron más de 1.300 muertes adicionales desde el 21 de junio relacionadas con las altas temperaturas en Europa”.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir