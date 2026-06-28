Europa registra más de 1.300 muertes adicionales atribuibles a la ola de calor, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo que desde el 21 de junio se han registrado más de 1.300 muertes adicionales en Europa atribuibles a la ola de calor sin precedentes que azota gran parte del continente.

“En este momento, 150 millones de personas viven bajo un calor extremo, cientos han fallecido, las escuelas están cerradas y las redes eléctricas están colapsando”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el X, y añadió que “se registraron más de 1.300 muertes adicionales desde el 21 de junio relacionadas con las altas temperaturas en Europa”.