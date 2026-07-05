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05 jul 2026 Actualizado 15:14

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Internacional

Con un sistema de semáforo evalúan los daños de las edificaciones en Venezuela

Tras el paso de dos terremotos este país se encamina en la etapa de reconstrucción y por eso hacen un censo para determinar los recursos que se requieren

Con un sistema de semáforo evalúan los daños de las edificaciones en Venezuela

Con un sistema de semáforo evalúan los daños de las edificaciones en Venezuela

Con un sistema de semáforo evalúan los daños de las edificaciones en Venezuela
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Han pasado 11 días del impacto de los dos terremotos en Venezuela y las personas siguen buscando a sus seres queridos en medio de los escombros en el sector de la Guaira, una de las zonas más devastadas por estos sismos, también en los hospitales y en las morgues.

Muchos equipos élite de Búsqueda y rescate ya han salido de Venezuela porque dicen que es muy poco probable que encuentren más personas con vida. Esto le han dicho los sobrevivientes a Caracol Radio.

“Aquí esperando noticias de mi primo Baudis Paiba quien vivía en Caraballeda, el edificio en donde vivía se cayó y todavía a esta hora no lo conseguimos ni en los hospitales, tampoco aquí en la morgue hemos dado con el”.

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“Yo tengo 4 niños aparte de mi esposo, éramos 6 personas ahí en el apartamento. Fue algo que no lo esperaba nunca. Mi hija tiene 10 años y quedó traumatizada no quiere saber nada de apartamento. Estamos aquí en la carpa y en el piso, ayer llovió, nos mojamos todos pero aquí estamos”.

“Ella va todos los días con pico a tratar de sacar a sus hijas, pero es duro esto”.

Los países que han llegado a Venezuela, auxiliando a este país en emergencia, se preparan para apoyar otra fase que es la de la reconstrucción en medio del duelo y la devastación de estos dos sismos.

Se activarán 49 instituciones educativas que se convertirán en campamentos transitorios para que las personas que están en los parques y en las plazas puedan tener una atención más directa y con algo de dignidad en medio de esta emergencia. En estos lugares se esperan que estén entre 6 meses y 1 año.

También se maneja una especie de semáforo para revisar las edificaciones.

Verde significa habitabilidad confirmada: Es decir que no se detectaron daños estructurales que comprometan la seguridad de la edificación y se da el aval para que las personas regresen a su casa.

Amarillo es Atención y Seguimiento: Significa que la estructura presenta afectaciones menores que no impiden su uso, pero requieren reparaciones preventivas.

Rojo es Restricción de Acceso: Se identifican daños que comprometen la integridad de la estructura y por seguridad, el acceso debe ser restringido.

Estos inmuebles pasan a una mesa técnica de evaluación para determinar si tienen o no que ser demolidos.

Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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