Con un sistema de semáforo evalúan los daños de las edificaciones en Venezuela

Han pasado 11 días del impacto de los dos terremotos en Venezuela y las personas siguen buscando a sus seres queridos en medio de los escombros en el sector de la Guaira, una de las zonas más devastadas por estos sismos, también en los hospitales y en las morgues.

Muchos equipos élite de Búsqueda y rescate ya han salido de Venezuela porque dicen que es muy poco probable que encuentren más personas con vida. Esto le han dicho los sobrevivientes a Caracol Radio.

“Aquí esperando noticias de mi primo Baudis Paiba quien vivía en Caraballeda, el edificio en donde vivía se cayó y todavía a esta hora no lo conseguimos ni en los hospitales, tampoco aquí en la morgue hemos dado con el”.

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“Yo tengo 4 niños aparte de mi esposo, éramos 6 personas ahí en el apartamento. Fue algo que no lo esperaba nunca. Mi hija tiene 10 años y quedó traumatizada no quiere saber nada de apartamento. Estamos aquí en la carpa y en el piso, ayer llovió, nos mojamos todos pero aquí estamos”.

“Ella va todos los días con pico a tratar de sacar a sus hijas, pero es duro esto”.

Los países que han llegado a Venezuela, auxiliando a este país en emergencia, se preparan para apoyar otra fase que es la de la reconstrucción en medio del duelo y la devastación de estos dos sismos.

Se activarán 49 instituciones educativas que se convertirán en campamentos transitorios para que las personas que están en los parques y en las plazas puedan tener una atención más directa y con algo de dignidad en medio de esta emergencia. En estos lugares se esperan que estén entre 6 meses y 1 año.

También se maneja una especie de semáforo para revisar las edificaciones.

Verde significa habitabilidad confirmada: Es decir que no se detectaron daños estructurales que comprometan la seguridad de la edificación y se da el aval para que las personas regresen a su casa.

Amarillo es Atención y Seguimiento: Significa que la estructura presenta afectaciones menores que no impiden su uso, pero requieren reparaciones preventivas.

Rojo es Restricción de Acceso: Se identifican daños que comprometen la integridad de la estructura y por seguridad, el acceso debe ser restringido.

Estos inmuebles pasan a una mesa técnica de evaluación para determinar si tienen o no que ser demolidos.