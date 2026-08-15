Sube a 38 la cifra de muertos tras terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia

El fuerte terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sábado el este de Indonesia causó al menos 38 muertos, según el más reciente balance de los socorristas. Además, miles de habitantes fueron evacuados tras una breve alerta de tsunami.

El epicentro del sismo, ocurrido a poca profundidad, se ubicó a 68 kilómetros de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

“De repente empezó a temblar y me entró el pánico”, dijo a la AFP Lukas Lotar, un empleado de 31 años de un hospital: “Los pacientes también huyeron; la sacudida fue fuerte. Vi que algunas paredes se habían agrietado”, agregó.

La sacudida inicial fue seguida de potentes réplicas, incluida una de magnitud 6,1.

“Se ha confirmado la muerte de 38 personas. Dos han resultado heridas de gravedad, 11 tienen heridas leves y unas 2.000 personas evacuaron la zona por sus propios medios”, indicó en rueda de prensa el jefe de la agencia nacional de gestión de desastres, Suharyanto.

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Según precisó, la agencia está preparando dos helicópteros y un avión para participar en las tareas de rescate.

Aún se está evaluando el alcance total de los daños. Las imágenes muestran a los rescatistas que permanecen en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

Tras el sismo, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) había emitido una alerta por olas de tsunami de entre 0,5 y tres metros en al menos tres provincias, pero rápidamente la retiró.

“Instamos encarecidamente a nuestras comunidades a lo largo de la costa norte de Flores y en las zonas del sur, en las islas del sur y en toda la región sur, a que lleven a cabo una autoevacuación de inmediato”, pidió entonces Abdul Muhari, funcionario de la agencia de desastres BNPB.