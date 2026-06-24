La noche más caliente de la historia: una ola de calor abrasa a Europa

Los colegios veterinarios de España, entre ellos los de León y Alicante, advirtieron esta semana que el golpe de calor es ya una de las principales urgencias que están atendiendo en sus consultas, junto con la deshidratación.

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Según datos recogidos por la organización Vet Expert España, el golpe de calor puede ser mortal en el 50 por ciento de los casos si no se actúa a tiempo. La fundación FAADA explicó que los perros, a diferencia de los humanos, no sudan: regulan su temperatura jadeando, un mecanismo mucho menos eficaz, lo que puede llevar a una hipertermia que daña órganos vitales en cuestión de minutos. Algo que ya viene pasando con los humanos.

¿Qué está pasando en Europa con las altas temperaturas?

Europa está convertida en un asadero. En Francia se habla de 40 personas muertas por culpa de la ola de calor. En el Reino Unido se cancelan los trenes, pues no tienen aire acondicionado. En Alemania son 5 los muertos y en Bélgica los termómetros ya superaron los 41 grados Celsius, una cifra que nunca se había registrado.

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En Francia, hace pocas horas, casi 70.000 personas quedaron sin energía eléctrica por una subestación que no soportó las altas temperaturas. El Gobierno confirmó que la anterior fue la noche más calurosa registrada desde 1947. El indicador térmico nacional, que promedia 30 estaciones meteorológicas, llegó a 21,6 grados, por encima del récord anterior de 21,4 grados de julio de 2019. La agencia meteorológica Météo-France extendió la alerta roja a 54 de los 96 departamentos continentales, lo que afecta a unos 39 millones de personas. Cerca de 1.350 escuelas permanecieron cerradas.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reportó al menos 40 personas muertas por ahogamiento desde el 18 de junio, en su mayoría jóvenes que buscaron alivio en ríos, lagos y playas. A esa cifra se suman dos niños de 2 y 4 años hallados sin vida dentro de un automóvil en Carpentras, y tres personas de entre 80 y 95 años fallecidas en la región de Burdeos por causas vinculadas al calor. La fiscal Hélène Mourges indicó que las causas de muerte de los menores aún deben determinarse, aunque la ola de calor es la principal línea de investigación.

En el Reino Unido, la oficina meteorológica Met Office emitió alerta roja por calor extremo para el sur de Inglaterra y partes de Gales, con pronósticos de hasta 39 grados centígrados. El organismo señaló una probabilidad del 40 por ciento de superar el récord histórico para un mes de junio, vigente desde 1957 y repetido en 1976, cuando se registraron 35,6 grados. Varios operadores ferroviarios, incluido el servicio exprés al aeropuerto de Gatwick, cancelaron o redujeron trenes y pidieron a los pasajeros viajar solo si era estrictamente necesario.

En Alemania, el Servicio Meteorológico Alemán, DWD, proyectó hasta 40 grados centígrados en el oeste y suroeste del país para esta semana, con la posibilidad de superar el récord nacional de 41,2 grados. El Servicio confirmó cinco muertes por ahogamiento durante el fin de semana, entre ellas dos hombres en lagos de Baviera y una mujer de 79 años en el mar Báltico.

En Bélgica, el Instituto Real Meteorológico, IRM, advirtió que la semana del 22 al 28 de junio podría ser la más calurosa jamás registrada en el país, con una temperatura media superior a los 27 grados. Según el meteorólogo David Dehenauw, los termómetros podrían acercarse al récord absoluto nacional, de 41,8 grados, medido en Begijnendijk en julio de 2019. La empresa ferroviaria SNCB canceló trenes en hora pico, y un colegio cercano a Bruselas trasladó sus exámenes finales a una iglesia por las altas temperaturas registradas en las aulas.

La Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud, citada por la agencia AP, estima que más de 200.000 personas murieron por causas relacionadas con el calor en Europa en los últimos cuatro años. Según el servicio climático europeo Copernicus, el continente se calienta al doble del ritmo promedio mundial desde la década de 1980.

El climatólogo David Faranda, en declaraciones a la radio francesa RFI, describió el episodio como una ola de calor de alcance continental sin precedente.

La pesadilla apenas comienza; los científicos del clima coinciden en una idea incómoda: estos días deben ser atesorados en nuestra memoria, serán los más frescos que recordaremos haber vivido.

¿La ola de calor en Europa se atribuye al cambio climático?

Para conocer más sobre las causas de la abrazadora ola de calor que impacta Europa Occidental, 6AM W de Caracol Radio se comunicó con el meteorólogo español Luis Miguel ‘Luismi’ Pérez.

En ese sentido, aunque manifestó que resulta arriesgado establecer de primera mano una relación directa entre el fenómeno actual y el cambio climático, destacó que es fehaciente que el planeta es hoy mucho más cálido.

“Nuestro planeta es más caliente que hace 30, 40, 50 años. Partimos de unas temperaturas que son más elevadas y probablemente no nos vamos a equivocar si decimos que esta ola de calor tiene su origen en un planeta que es más cálido y, por tanto, en una emergencia climática que está siendo evidente en estos momentos”, señaló Pérez.

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