Impactante testimonio de migrante que sobrevivió al colapso de su centro de retención en La Guaira

Ninoska Gutiérrez Rodríguez, una migrante venezolana que residió cerca de dos años en Estados Unidos, vivió una doble tragedia en cuestión de horas. Tras ser detenida en Miami y enviada de regreso a su país en un vuelo de deportación junto a 145 venezolanos, sobrevivió al colapso del edificio donde se encontraba recluida en La Guajira tras los terremotos que azotaron el país el pasado 24 de junio.

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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio y Julio Sánchez Cristo, Ninoska Gutiérrez narró cómo fue su arribo al aeropuerto de Maiquetía y los angustiantes momentos que vivió tras los sismos.

Según relató, su arribo al aeropuerto fue aproximadamente a las 10:00 a. m. Al aterrizar, tuvo que pasar por diferentes filtros de seguridad como el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Añadió que después fueron trasladados a un área donde se realizaron exámenes médicos de orina y de sangre, aplicación de vacunas y se les entregó kits de higiene, medicina y alimentos. Posteriormente, las autoridades los trasladaron a un hotel ubicado a unos 25 minutos del aeropuerto como descanso temporal.

“Nos dijeron que nosotros ya no estábamos presos, que habíamos estado presos en Estados Unidos, no allí, pero que ellos este era un sitio solamente para descansar, que era un procedimiento de 24 horas y que al día siguiente, después de mediodía, después de que desayunáramos y almorzáramos, ellos nos iban a mandar hacia nuestras ciudades”, explicó.

No obstante, Ninoska Gutiérrez aseguró que se les prohibió permanecer en los pasillos una vez asignadas sus habitaciones. Además, los agentes del SEBIN confiscaron temporalmente los teléfonos celulares de los retornados, prometiendo devolverlos al día siguiente, y procedieron a realizar la toma de fotografías y la tramitación de cédulas de identidad.

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